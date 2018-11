Dvojí kvalita potravin jako nekalý obchod. Jourová chce, aby Brusel přitvrdil

Dvojí kvalita by se měla stát v legislativě EU nekalou obchodní praktikou. Prosadit to hodlá v dubnu v Evropské komisi eurokomisařka Věra Jourová. Nebylo by tak možné, aby třeba masný výrobek pro Německo byl z masa, ale pro Česko jen ze separátu.