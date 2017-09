Brusel za 52 milionů prozkoumá, jestli v kvalitě zboží padla železná opona

Zpočátku se zdálo, že problém s horší kvalitou identických potravin pro některé trhy nebude v Bruselu nikoho moc zajímat, situace se ale rychle mění. Především země V4 spolu s Českem se mohou radovat, že se letos problémem začala zabývat Evropská komise.

Nyní se podle eurokomisařky Věry Jourové uvolní peníze, které mají přinést důkazy, že jsou zákazníci na některých trzích v kvalitě šizeni. Jeden milion eur (26 milionů korun) půjde na samotné testování, stejná částka na vytvoření metodiky, podle níž by měly jednotlivé země postupovat.

Testování na vlastní pěst už letos provádělo Slovensko a ČR. V Česku se v kvalitě i složení lišilo 13 z 21 výrobků. Například prací prášek pro východní trhy měl méně aktivních látek (výsledky testu zde). Další případy už dříve odhalil test VŠCHT z iniciativy europoslankyně Olgy Sehnalové. Objevil se v něm mimio jiné stejně vypadající luncheon meat, který byl však pro německý trh vyroben z vepřového masa a pro český trh z kuřecího separátu (čtěte Tajemství dánského lančmítu).

Zákazníci na Slovensku se museli spokojit s pudinkem s nižším podílem smetany nebo s rybími prsty s menším množstvím masa než v Rakousku (čtěte Horší cola, méně masa. Test na Slovensku a v Rakousku).

O tom, že Brusel uvolní na prozkoumání dvojí kvality dva miliony eur, se Jourová zmínila na čtvrtečním zasedání sněmovního zemědělského výboru v Jihlavě.

„Já chci, aby ty výsledky byly co nejvíc vidět a aby to neztroskotalo na tom, že nejsou peníze,“ řekla Jourová, v jejíž působnosti je i ochrana spotřebitelů. Podotkla, že když to dobře půjde, mohla by nějakou částku uvolnit i v příštím roce. „Podle našeho právního názoru je to nekalá obchodní praktika a máme nástroje na to, abychom to potírali,“ řekla k šizení výrobků.

Nová železná opona

Podle dosavadního předpokladu by o testování mohly mít zájem Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a možná i Slovinsko. „Z pobaltských států máme signály, že tam by se to týkalo pracích prášků a drogistického zboží,“ uvedla eurokomisařka.

Za nejrychlejší řešení Jourová považuje zpřesnění nynější evropské legislativy, která se zabývá neférovými obchodními praktikami. „Dám také národním orgánům metodiku jak postupovat a věřím tomu, že když se bude postupovat případ od případu, můžeme během příštího roku hodně těch věcí vyřešit,“ řekla.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) k vystoupení Jourové uvedl, že jde o snahu správným směrem. Podle něj by ale nejlepším řešením byla změna evropské legislativy. „Tak, aby říkala: je-li to stejný výrobce, výrobek, který na první pohled vypadá stejně, tak ať má také stejné složení,“ uvedl.

Odlišná kvalita nekalou praktikou

O iniciování změny evropské směrnice o nekalých praktikách vůči spotřebitelům v usnesení eurokomisařku požádal i zemědělský výbor. Požaduje po ní rovněž, aby se zasadila o zavedení povinnosti uvádět na výrobcích informaci o zemi původu a výrobci.

Ministerstvo zemědělství podle Jurečky bude pokračovat ve srovnávacích testech výrobků a bude je medializovat. „Aby výrobci s touto praktikou na český trh nepřicházeli,“ řekl.

Eurokomisařka předpokládá, že opětovné testování ukáže na několik desítek produktů s rozdílnou kvalitou, u nichž by pak mělo být zahájeno řízení s výrobci, případně prodejci. Podle Jourové si národní orgány samy určí, jak si vynutit, aby produkt zmizel z trhu nebo aby se zlepšila jeho kvalita. Za důležité pokládá to, aby se o ošizených výrobcích dověděli spotřebitelé.

VIDEO: Stejný obal, jiný obsah, potvrdil další průzkum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zásadní moment vidí Jourová v tom, že inspekce budou muset spolupracovat s odpovídajícími orgány v těch zemích, kde sídlí výrobce, u něhož se dvojí složení stejného výrobku prokázalo. „Proto je tak důležité, že jsme se dneska dobrali do situace, že se to bere jako problém na evropském trhu, že to není věc jenom státu,“ podotkla.

To, že praxe dvojí kvality potravin není v Evropské unii přípustná, prohlásil ve středu v europarlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Češi musí mít podle něj v čokoládě stejně kakaa, Slováci stejné množství ryb v rybích prstech a Maďaři stejně masa v masných výrobcích jako kdokoliv jiný v EU.

„Konečně Komise začíná brát v potaz také témata, která se dotýkají nových členských států. K tomu mohu pouze dodat, že sice pozdě, ale přece. Dvojí standardy čehokoliv jsou nepřijatelné a nebavme se pouze o kvalitě potravin či jiných produktů. Tématem pro nás musí být reálné sbližování životní úrovně,“ podotkla k tomu europoslankyně Olga Sehnalová.