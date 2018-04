Pro Čechy separát, pro Němce maso? Směrnice zakáže praxi dvojí kvality

Problém takzvané dvojí kvality řeší úprava směrnice o nekalých obchodních praktikách, kterou ve středu představila v Evropské komisi eurokomisařka Věra Jourová.

„Změnili jsme směrnici o nekalých obchodních praktikách tak, aby bylo jasné, že dvojí kvalita potravin je zakázána. To poskytne vnitrostátním orgánům nástroj, o který žádaly, a umožní jim přijmout nutná opatření k ukončení této praxe. Jak už řekl loni v září uvedl předseda Evropské komise Juncker, v Evropské unii nesmí být občané druhé kategorie,“ řekla na tiskové konferenci Jourová.

Kritizovaná praxe u potravin a drogistického zboží, kterou potvrdilo několik testů, však hned nezmizí. Několik let bude nejspíš trvat, než zásady směrnice do svých legislativ přenesou všechny země Evropské unie.

Přesto Česká republika, Slovensko a další země z bývalého východního bloku stojí na počátku úspěchu. Jde o první legislativu směrem k dvojí kvalitě zboží. Na šizení spotřebitelů upozorňuje ČR už několik let, zpočátku se však zdálo, že problém bude pod rozlišovací schopností bruselských úředníků.



Nezákonné bude uvádět na trh v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty, ovšem s výrazně odlišným složením. Součástí dnešních návrhů jsou i pokuty za porušování unijního spotřebitelského práva. V případě poškozování spotřebitelů napříč EU ve velkém rozsahu mohou tyto pokuty představovat až čtyři procenta z ročního obratu firmy v každé ze zasažených zemí.



Několik testů v minulých letech prokázalo, že Češi, ale i Slováci jsou šizeni na kvalitě nejen potravin, ale i drogerie. Nakupují třeba lančmít s drůbežím separátem namísto vepřového masa, pizzu s náhražkou sýra a jiným salámem nebo prací prášek s nižším obsahem aktivních látek než v Německu či Rakousku. Testy srovnávaly zboží nakupované v obchodních řetězcích od stejných výrobců, které by si spotřebitelé mohli vizuálně zaměnit.



Vše by mělo být projednáno a schváleno ještě před volbami do europarlamentu na jaře 2019. Pak budou mít členské země určitou dobu na to, aby nová pravidla převedly do svého národního zákonodárství.