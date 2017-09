Pozor na spropitné. Některé podniky si jej účtují samy a bez optání

Inspektoři v roli zákazníků provedli v Café Restaurant na Střeleckém ostrově v Praze dvě objednávky. Jednu v anglickém a druhou v českém jazyce. „Na toto místo šli inspektoři na základě podnětu, který jsme obdrželi. Vypadalo to na diskriminaci, to znamená, že to anglicky hovořícím spotřebitelům naúčtují a českým ne,“ vysvětluje Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí České obchodní inspekce.

Podobné případy z roku 2016 50 tisíc korun bylo naúčtováno podnikateli vlastnící Restauraci 7 Angels na Praze 1. „Anglicky hovořícím spotřebitelům byla za konzumaci nápojů a pokrmů účtována celková částka 854 korun namísto správné částky 777 korun. K ceně konzumace byla přiúčtována položka ´10 % Service’ ve výši 77 korun,“ říká Fröhlich. Českým spotřebitelům tento poplatek naúčtován nebyl. Pokutu 40 tisíc korun dostala společnost Stelko v provozovně Restaurace 22 v Praze 1. Anglicky hovořícím zákazníkům byla opět naúčtována desetiprocentní sazba. Společnost Retro KV vlastnící Retro - Cafe Bar v Karlových Varech dostala pokutu 30 tisíc korun z podobných důvodů.

U anglické objednávky přinesl číšník v deskách účet s částkou 212 korun místo správných 193 korun. Rozdíl 19 korun byl na účtence popsán jako „we recommend tips“ (v překladu doporučujeme dýško).



Druhá objednávka byla uskutečněna v českém jazyce. Rovněž i v tomto případě bylo číšníkem účtováno o 18 korun více. „Nejedná se o diskriminaci ale o takzvané špatné účtování. V podniku přistupovali ke všem zákazníkům stejně - ale stejně špatně,“ říká Fröhlich.



Porušení zákona

Inspektoři ČOI zjistili, že při placení jsou spotřebitelům účtovávány částky za takzvaný servis, se kterými nejsou zákazníci předem seznámeni. Toto jednání bylo kvalifikováno jako porušení zákona o ochraně spotřebitele, kdy prodávající musí prodávat výrobky za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků správně účtovat.

ČOI za porušení zákona zahájila vůči prodávajícímu správní řízení. Za uvedené jednání může být ze zákona uložena pokuta až do výše 5 milionů korun. Pro spotřebitele musí být uvedena vždy cena konečná, včetně všech poplatků o DPH.