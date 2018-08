Dojíždějící pracují už ve vlaku, mělo by se jim to započítat, tvrdí vědci

19:05 , aktualizováno 19:05

Většina lidí, kteří dojíždějí za prací hromadnou dopravou, využívá tento čas k vyřizování pracovních e-mailů. K tomuto závěru dospěli vědci z britské univerzity UWE Bristol, kteří analyzovali tisíce lidí denně dojíždějících vlakem do Londýna. Podle nich by se tak tento čas měl započítávat do pracovní doby.