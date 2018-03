Znovu se začne létat z Prahy do Berlína, linku spustí EasyJet

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme oznámit zavedení nového přímého spojení mezi Prahou a berlínským letištěm Tegel. Naše radost je o to větší, že trasu pár měsíců nikdo neprovozoval a nám se tak podaří obnovit spojení mezi těmito dvěma hlavními městy,“ prohlásil ředitel společnosti EasyJet pro Českou republiku Thomas Haagensen.

„Přímé lety mezi Prahou a Berlínem jsou obchodně důležitým leteckým spojením. Proto jsme rádi, že se podařilo v krátkém čase nahradit ukončení provozu předchozího dopravce a pravidelná linka s německou metropolí se od 21. dubna obnoví,“ doplnil předseda představenstva Letiště Praha Vácalv Řehoř. Podle něj by mohlo přímý spoj ročně využít přes 26 tisíc lidí. Předchozí spojení mezi českým a německým hlavním městem provozovaly do loňského října zkrachovalé aerolinky Air Berlin.

Aerolinky EasyJet vznikly v roce 1995 a první linku provozovaly mezi Londýnem a Glasgow. Do Prahy létají stroje společnosti od roku 1999, tehdy to však ještě bylo pod hlavičkou GB Airways, které byly do sítě EasyJetu zařazeny v roce 2003. Nyní bude EasyJet z pražského letiště vypravovat linky do dvanácti destinancí v šesti evropských zemích. V minulém roce na svých letech z a do Prahy přepravila 1,2 milionů cestujících.

Do Dubaje dvakrát denně

Od 1. července vypraví společnost Emirates z Prahy do Dubaje dva spoje denně. „Na této trase se setkáváme s neustále rostoucí poptávkou. Jsem si jistý, že další možnosti plynoucí z přidání druhého letu se na trhu setkají s úspěchem,“ řekl manažer Emirates v České republice Bořivoj Trejbal.

Let EK138 poletí z Prahy ve 21:35 a v Dubaji dosedne v 5:30 následujícího dne. Zpáteční let EK137 poletí z Dubaje 15:30 a do Prahy přiletí v 19:55.