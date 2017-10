Finanční úřad využije nový nástroj k doměřování daní. Data z EET

V těchto případech finanční úřad daně dopočítává pomocí tzv. pomůcek. Ty doposud tvořily informace, které finanční úřad získával tak, že porovnal podobné daňové subjekty, a třeba podle oboru podnikání a velikosti odhadl, jaký měla kontrolovaná firma obrat, a kolik zhruba stát pokrátila na daních – a doměřil je.

Nyní bude mít stát k tomuto účelu k dispozici přesná data z EET. Napsal to v pondělí deník Právo.

Novinku minulý týden potvrdil na Fóru věřitelů ředitel odboru Strategie daňové politiky ministerstva financí Zděnek Hrdlička. „Je třeba si uvědomit, že když někdo neodvádí daně, tak to dluží nám všem ostatním, a my jsme jeho věřiteli,“ prohlásil Hrdlička a dodal, že podle Českého statistického úřadu jsou tržby ročně kráceny o přibližně 170 miliard korun.

EET by státu v letošním roce mělo přinést více než pět miliard korun. Ministerstvo financí spočítalo, že díky němu od začátku roku do konce září získalo jen z restaurací, penzionů a obchodů 3,2 miliardy korun. Kdyby se restauracím nesnížila sazba DPH z 21 na 15 procent, mohlo to být podle Hrdličky ještě více. „Restaurační byznys ale nebyl zvyklý, že by měl odvádět daně, tak jako jisté zhojení byla sazba restauracím snížena,“ dodal Hrdlička.

Podnikatelé považují kroky státu za šikanu. Stěžují si, že dříve byli schopni řešit daně sami, teď už na to ale nemají odvahu, protože daňový zákon je příliš složitý. Navíc, v případě i malého zpoždění uděluje finanční úřad vysoké pokuty bez možnosti odvolání.