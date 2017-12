Novelizovat, nebo zrušit, volají restauratéři po změně zákona o EET

„Podle vyjádření většiny politických stran nebude prozatím v Parlamentu dostatečná vůle ani podpora pro prosazení původně schváleného návrhu, aby proběhly další vlny EET, které by zahrnuly do této povinnosti ostatní obory,“ uvedl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Za této situace je podle asociace lepší zákon zrušit. Norma podle Stárka tak již nebude narovnávat postavení na trhu, ale naopak diskriminovat část podnikatelů. Asociace přitom v minulosti zavedení EET podporovala.



Ústavní soud zrušil plánované spuštění třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů. Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá vybraných řemesel a výroby. Vláda Andreje Babiše (ANO) nyní připravuje novelu předpisu. Vláda a zákonodárci by podle Stárka měli urychleně učinit kroky k novelizaci zákona o EET, aby byla aplikována na všechny oblasti podnikání.

Babiš v pátek řekl, že třetí a čtvrtá vlna EET se neruší, pouze odsouvá. Připomněl, že ministerstvo už před volbami slíbilo novelu zákona, která umožní výjimky pro uživatele s tržbami do půl milionu korun. Ústavní soud podle Babiše nyní doplnil, že výjimky mají být dané zákonem, aby je jednotlivé kabinety nemohly měnit, čemuž jako premiér rozumí. Do novely tak bude nyní zahrnuto i zavedení třetí a čtvrté vlny systému.

Třetí vlna EET měla být spuštěna v březnu 2018. Má se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému mají zapojit také vybraní řemeslníci či další služby. Do třetí a čtvrté vlny by se podle odhadů MF mělo zapojit zhruba 300 tisíc podnikatelů. Po roce fungování EET eviduje tržby 161 tisíc podnikatelů.