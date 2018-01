Úředníci kontrolují EET laxně, proto se dál podvádí, říká Juračka

Juračka své tvrzení opřel o novou analýzu agentury Nielsen, kterou AČTO zveřejní na začátku února.



Firmy a podnikatelé ve velkoobchodu a maloobchodu musejí evidovat tržby od loňského března. „Mysleli jsme, že EET bude mít větší efekt. Je to asi zejména tím, že kontroly, které jsou vedeny z finančních úřadů, jsou neúplné a laxní. Víceméně se stává to, že je vidět, že to dělají z povinnosti, aby měli kladnou čárku, že na prodejně byli,“ uvedl Juračka.



AČTO Asociace českého tradičního obchodu sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. Má 19 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin a reprezentuje 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci. AČTO uvádí, že představuje zhruba 25 procent na trhu s potravinami.

Kontroloři podle něj často chodí do prodejen, o kterých předem vědí, že mají vše v pořádku. „A protože musí chodit, tak samozřejmě jdou třikrát na jednu prodejnu, o které ví, že tam nic nezjistí, a nejdou na prodejny, o kterých vědí, že by tam něco zjistili,“ míní Juračka.



Kontrola dodržování EET je kvůli tomu podle Juračky velmi špatná a nedokonalá. „My jsme EET podpořili ne kvůli výběru daní, ale proto, že to má udělat pořádek na trhu a zrovnoprávnit trh. Zatím je to tak padesát na padesát,“ řekl Juračka.

Podvodníky EET nezasáhla, říká agentura Nielsen

Asociace si u agentury Nielsen objednala analýzu maloobchodního trhu po zavedení EET, do které bylo zahrnuto zhruba 700 prodejen. Výsledky budou prezentovány 7. února v Praze. „Potvrdilo se nám to, že většina těch, co podváděla předtím, tak podvádí znovu. Prostě se zatím nedocílilo toho efektu, který se od toho (EET) očekával,“ uvedl Juračka.

Evidenci zavedly také vietnamské obchody, některé měly podle dřívějšího vyjádření krajského předsedy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v Plzeňském kraji Romana Bruzla podnikání postavené na tom, že nevykazovaly tržby.

„Hodně vietnamských prodejen se přizpůsobilo době a zavedlo EET,“ řekl Juračka, podle kterého se dnes bez elektronické pokladny neobejde žádný obchod. „Jde o to, jestli ji mají správně zapnutou na systém EET. To se pozná jedině kontrolním nákupem,“ dodal Juračka.