Nevidomí mohou přijít o výjimku z EET. Ministerstvo financí viní opozici

Ústavní soud loni odložil třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb. Jednou z výjimek, které musí projít legislativními změnami, je i výjimka pro nevidomé. Pokud se nestihne do konce roku schválit, přestane platit. A to právě hrozí. Upozornil na to server podnikatel.cz a Hospodářské noviny.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) za to může opozice. „My jsme připravili novelu vyjímající zrakově postižené podnikatele z evidence tržeb neprodleně po rozhodnutí Ústavního soudu,“ uvedla Schillerová.

Úprava zákona leží ve Sněmovně od června, ani jednou však nedošlo na hlasování, protože opozice vyčerpala všechen čas svými příspěvky.

Podle viceprezidenta Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Rudolfa Volejníka k dohodě dojde. Mohlo by se najít jiné dočasné řešení, například vyhláška.

„Očekávám, že se nějak dohodneme s ministerstvem financí. Jinak nevidomí lidé budou muset EET skutečně dělat,“ řekl HN.

Elektronická evidence tržeb by se v prvních dvou vlnách podle něj odhadem týkala tisíce až 1 300 nevidomých podnikatelů. Ministerstvo financí odhaduje dva tisíce. Většina by měla spadat do třetí a čtvrté vlny, například maséři, ladiči nástrojů, tlumočníci apod.