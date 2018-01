EET a protikuřácký zákon ničí pivní kulturu. Pivovarníci chtějí zmírnění

Český svaz pivovarů a sladoven již dříve uvedl, že v září klesly prodeje piva v tuzemských restauracích a hospodách meziročně téměř o čtvrtinu, produkce pak o 16 procent.

Podle výkonné ředitelky svazu Martiny Ferencové by si pivovarníci přáli zmírnění protikuřáckého zákona. Výsledky za celý rok sdělí svaz až na tiskové konferenci v dubnu.

„Z národa s tradiční hospodskou pivní kulturou se stáváme spíše zemí plechovkového piva, které meziročně vzrostlo o téměř 46 procent. Podle svazu stojí za tímto trendem kumulace regulatorních opatření, jež dopadají na živnostníky v restauračním odvětví a promítají se i do výsledků českého pivovarnictví,“ uvedla Ferencová.

Jedná se zlomek, trend je však jasný

I tak se ale podle ní piva do plechu zatím vyrobí zhruba devět procent z celkové produkce. „Lidé jsou v zimních měsících odkázáni na konzumaci čepovaného piva pouze uvnitř restaurací, už nikoliv na venkovních zahrádkách. Některé to tak může ještě více podpořit v pití piva v lahvi, plechovce či pet láhvi doma, nebo u souseda v garáži,“ dodala.

V letošním roce by si pak svaz přál zmírnění právních norem, zejména u protikuřáckého zákona, a také to, aby si lidé zase našli cestu do tradičních českých hospod. Na venkově ale podle ní řada z nich zavřela.

„Z pohledu pivovarů očekáváme, že výstav piv bude obdobný jako v loňském roce. Pokračovat bude boom minipivovarů, ty ale nepřesáhnou tříprocentní podíl na výstavu piv. Aktuálně tvoří zhruba dvě procenta a zbylých 98 procent produkce piva náleží velkým pivovarům. I přesto, že rádi zkoušíme nové chutě, řada Čechů vnímá tradiční český ležák jako nejlepší a rádi se k němu vracejí. I proto odhadujeme, že zájem o něj poroste,“ dodala. Podle ní bude také letos stoupat obliba nealkoholického piva, jehož spotřeba dlouhodobě stoupá.

EET zabilo 3000 hospod

Podle zástupců Podnikatelských odborů, Asociace farmářských tržišť, Strany soukromníků ČR nebo Asociace živnostníků a dalších podnikatelských svazů a živnostníků loni ukončilo jenom kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) činnost 3000 hospod a restaurací. Ministerstvo financí to odmítlo, EET považuje za opatření, které zásadním způsobem přispívá k narovnání podnikatelského prostředí.

Pivovary podle Ferencové budou nejspíš letos více investovat do pivních tanků, a to nejen v Česku, ale i za hranicemi. „Ze statistik je patrné, že spotřeba na hlavu v ČR stagnuje a vzhledem ke změně životního stylu se dá předpokládat, že stejně jako v řadě dalších evropských zemí bude klesat. To znamená, že pro výrobce piva je jediná cesta zvyšovat podíl piva na export,“ dodala.

Předloni spotřeba piva v Česku stagnovala na 143 litrech na hlavu a jeho export do zahraničí meziročně vzrostl o 4,5 procenta. Loňská výroba českých pivovarů byla rekordní, meziročně stoupla o 1,9 procenta na 20,5 milionu hektolitrů piva a nealka. Z hlediska exportu se nejvíce piva vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. Ze zemí mimo Evropskou unii do Ruska, Koreje a Spojených států.

