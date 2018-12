PŘEHLEDNĚ: Českou ekonomikou zahýbe centrální banka i nové technologie

Elektromobilita Kdo bude dál vyfukovat plyny, skončí

Elektromobil na hradeckém Masarykově náměstí (5. června 2012)

Soudě podle prohlášení významných představitelů automobilek spalovacím motorům odzvonilo. Všichni významní výrobci aut vynakládají na elektromobilitu spoustu peněz, jen Škoda Auto hodlá v následujících čtyřech letech v této oblasti investovat zhruba 50­miliard korun. A v roce 2025 prodávat čtvrtinu aut značky v elektrifikované verzi. Už na podzim 2019 uvede na trh elektrickou verzi modelu Citigo a hybridní Superb.

To vše si vyžádá obrovské změny. A nejde jen o budování infrastruktury, tedy dobíjecích stanic. Jde o proměnu celé ekonomiky – a pro českou, kterou autoprůmysl rozdýchává, to platí dvojnásob. Kdo to nezvládne, skončí.