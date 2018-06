ANALÝZA: Bankéři zvedli sazby, ale koruna slábne dál

Jde už o čtvrté zvýšení úroků od loňského srpna. Koruna bezprostředně po rozhodnutí bankéřů posílila, později se však vrátila k hodnotě 25,90 za euro a večer dál oslabovala. MF DNES odpovídá na nejčastější dotazy kolem zvýšení sazeb.



1 Jak se bude vyvíjet kurz koruny?

Domácí měna proti předpokladům letos oslabuje. V porovnání s koncem ledna je euro o více než padesátník dražší, dolar stojí dokonce o ­dvě koruny víc (přibližně 22,40 koruny za dolar). „Pozorujeme odliv kapitálu z prostředí menších rozvíjejících se trhů. Dotýká se to i koruny. Nejistot je celá řada, rozhodně neubývají,“ říká guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

„Působení vnějších vlivů není schopna zvýšením sazeb plně eliminovat ani ČNB. Bez ohledu na dnešní zvýšení sazeb se tak pro nadcházející dny a týdny stále více zvyšuje pravděpodobnost, že koruna vůči euru oslabí a zamíří nad hladinu 26 korun za euro,“ říká analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Pokud se tak stane, nebude podle něj dlouho trvat a koruna se vrátí zpět. „Bude se jednat řádově o týdny, nikoliv měsíce, a toto oslabení proběhne zkraje prázdnin,“ říká Novák. Později by koruna měla opět posilovat. „Vývoj kurzu české měny vzhledem k rizikům nemusí být jednoznačný. Osobně bych čekal, že koruna bude v závěrečném čtvrtletí zhruba na úrovni 25,25 za euro,“ prohlašuje hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.



2 Co kurz domácí měny ovlivňuje?

Rizika, o nichž guvernér i analytici mluví, souvisejí s nárůstem obchodního protekcionismu, hrozbou obchodních válek, hromadou politických rizik v Evropě, především v ­Itálii, a zpomalením evropské ekonomiky. „Pro korunu je velmi důležitý negativní vývoj na rozvíjejících se trzích, což je dobře vidět na oslabení měn celého středoevropského regionu,“ říká Novák.

Vedle toho stále drží velké objemy korun spekulanti, kteří je nakoupili před koncem intervencí a ­kteří sázejí na budoucí posílení české měny. „Tento faktor působí coby brzda vůči výraznějšímu posílení české měny i v klidných časech,“ říká Jáč.

3 Proč centrální banka úrokové sazby zvedla?

Současná kondice ekonomiky naznačuje, že ceny v obchodech by mohly růst rychlejším tempem, než by se centrálním bankéřům líbilo. Sledují dvouprocentní cíl, květnová inflace nicméně vyskočila na 2,2 procenta. Zvýšení úrokových sazeb v této situaci představuje „šlápnutí na brzdu“, tedy snahu zpomalit růst ekonomiky.

Pokud by ekonomika rostla rychleji, než na co dlouhodobě má, mohlo by to v budoucnu způsobit katastrofu. Hlavní problém nyní představuje především nedostatek pracovníků, což tlačí na rychlé zvyšování mezd, a prudce rostoucí ceny nemovitostí.

Na inflaci podle Rusnoka tlačí také vyšší ceny ropy. Prodražují zahraniční výrobky víc, než banka čekala. Postupně rostou také ceny v­ Česku. „Proti prognóze vyšší květnová inflace byla způsobena zejména rychlejším růstem cen pohonných hmot a potravin,“ uvádí guvernér.

4 Co zvýšení sazeb znamená pro lidi a firmy?

Vyšší úrokové sazby mohou obecně přispět ke zdražení půjček. Například u hypoték ale zatím banky zvedají úroky pomaleji, než by odpovídalo růstu sazeb ČNB. Finanční ústavy se nyní přetahují o klienty, než od října začnou vyžadovat přísnější limity ohledně příjmu žadatelů. Například Česká spořitelna ve středu snížila úrokové sazby u vybraných hypotečních úvěrů o 0,2 procenta.

Vyšší sazby přinesou rovněž dražší úvěrové financování pro firmy. Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý považuje rozhodnutí bankéřů za předčasné. „Posílí korunu, zkomplikuje život exportérům a zdraží peníze. Nejsme tak jednoznačně přesvědčeni o výrazném přehřívání české ekonomiky, a to bez ohledu na dílčí cenové bubliny na nemovitostním trhu, růst mezd nebo vliv cen ropy,“ říká Dlouhý.

5 Bude banka ve zvyšování sazeb pokračovat?

Čeká se, že ČNB úrokové sazby zvedne letos nejméně ještě jednou. „Trend, který jsme nastolili, bude pokračovat. Ale jakou rychlostí, jakou intenzitou, to je obtížné odhadovat. Může se stát, že naše zvýšení bude dostatečné. Pokud usoudíme, že můžeme jít dál v cestě k rovnovážným úrokovým sazbám, nebudeme váhat a uděláme to,“ říká Rusnok.

Teoreticky by mohla ČNB zvednout sazby už na svém dalším zasedání začátkem srpna. Dle analytiků je však nyní pravděpodobnější, že s nimi zahýbe ke konci roku.