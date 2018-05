Konec levné elektřiny. Zvýšení cen zasáhne zejména klienty s fixací

Dobře to dokumentují například aukce dodavatelů energií, které pořádá spotřebitelská organizace dTest. Zatímco před dvěma lety nabídl vítěz aukce pro domácnost s nejběžnějším tarifem cenu silové elektřiny 917 korun za megawatthodinu, v nedávno skončené soutěži to bylo už 1 306 korun. Podmínkou získání tarifu je přitom roční úvazek.

Cenu však postupně posouvají také další dodavatelé, velcí i malí. Například u Pražské energetiky je silová elektřina pro běžnou domácnost u nových smluv s dvouletým úvazkem o 16 procent dražší. ČEZ cenu zvedl zhruba o 14 procent. „Ceny fixovaných produktů jsou nicméně stále výhodnější než nefixované ceny,“ upozorňuje však mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Celkové zdražení na faktuře bude o něco nižší. Silová elektřina totiž představuje jen část celkových plateb. Zbývající část, což jsou například poplatky za distribuci či přenos elektřiny, stanovuje Energetický regulační úřad. Tyto částky se však zvedly pomaleji. Podle propočtů MF DNES by v modelových případech měly ceny na faktuře stoupnout o pět až osm procent.

Dodavatelé reagují na dlouhodobý – i když pozvolný – vzestup cen na burzách. Na konci dubna se cena dodávky na další rok poprvé po pěti letech přehoupla přes 40 eur za megawatthodinu. Před dvěma lety se přitom její cena pohybovala jen kolem 25 eur.

Ceny porostou i nadále

Dodavatelé zdražují řádově méně, vedle posílení koruny jim pomáhá i obchodní strategie. „Snažíme se pro naše zákazníky nakupovat postupně, abychom je nevystavili skokovým změnám. Jednorázový nákup je v dnešní době z našeho pohledu ‚ruskou ruletou‘,“ říká obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub.

„Vypadá to, že tak rychlý růst už nebude pokračovat. Celkově ale pro příští léta očekávám spíše další růst burzovních cen elektřiny. Po dlouhém období, kdy nabídka převyšovala poptávku, se situace mění,“ říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Zvýšily se také nákladové vstupy pro výrobu elektřiny. „Neočekáváme, že by se ceny vrátily na nízké ceny okolo 30 eur za megawatthodinu. Další vývoj bude určován zejména cenou uhlí a emisních povolenek. Hlavně povolenky nyní výrazně zdražují,“ myslí si šéf Amper Market Jan Palaščák.

Jak se v průběhu času měnila cena energií

Domácnosti, kterým nyní fixace končí, tak budou řešit, zda kývnout na úvazek i pro další období. Ačkoliv dodavatel přijde s vyššími cenami než před rokem či dvěma, mohlo by to být výhodné. „V situaci rostoucího trhu je fixace cen obecně výhodná. Nese to však ztrátu možnosti volby levnější nabídky,“ říká Gavor.

Klient, který se k novému dodavateli uváže, by si navíc měl pozorně hlídat datum možného ukončení. Smlouva se totiž obvykle automaticky prodlužuje a odběratel se z ní bez zaplacení pokuty nevyváže. Sankce za zrušení smlouvy se přitom pohybuje ve stovkách, někdy i tisících korun.

„Většinu zákazníků se snažíme v průběhu fixace a zejména před jejím koncem oslovovat s cílem s nimi vybrat optimální produkt na další období. V případě, že fixace zákazníkovi doběhne, může si sjednat novou fixaci nebo přejít na ceník na dobu neurčitou,“ říká Gazdík. O tom, že si klient nový úvazek nepřeje, je však třeba dodavatele informovat s dostatečným předstihem.

Mluvčí PRE Petr Holubec upozorňuje, že zatímco před dvěma lety bylo výhodnější přivázat se tříletou smlouvou, letos to vyjde nastejno. „Letos se dvou- a tříleté varianty neliší, protože u víceletých produktů je ocenění horší. Rozkolísanost na trhu je zatím velká a to ovlivňuje vývoj pro roky 2020 a dále,“ říká.