Doba levných energií je u konce, elektřina podraží o tisícovky ročně

Jak vyměnit dodavatele? Od liberalizace trhu, tedy již zhruba deset let, mohou lidé změnit dodavatele elektřiny (či plynu). Loni přešlo přes 350 tisíc odběratelů a ­dosavadní vývoj naznačuje, že letos by se toto číslo mohlo přiblížit půl milionu.



Změna dodavatele není nijak složitá. Při výběru pomohou kalkulátory na stránkách ERÚ či na tzb-info.cz. Odborníci radí nekoukat pouze na cenu, ale prostudovat také dodatečné podmínky. Například, zda jde o smlouvu na dobu určitou, či neurčitou. A za jakých podmínek dochází k automatickému prodloužení.



V případě smluv na dobu neurčitou trvá výpovědní lhůta tři měsíce. Mimo to lze odstoupit od smlouvy v ­případě zvýšení ceny komodity či změny podmínek. Formality, které jsou se změnou dodavatele spojeny, obvykle vyřídí na základě plné moci nový dodavatel.



Je třeba si dát pozor na různé triky, kdy se někteří dodavatelé snaží obejít možnost odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě. Jde třeba o koupi či pronájem LED žárovek. Když si to rozmyslíte, napálí smluvní pokutu v řádu tisíců korun.



Pokud váš dodavatel zkrachuje, máte několik dní na výběr nového. Když to nestihnete, budete automaticky převedeni na dodavatele poslední instance, který účtuje ceny stanovené ERÚ. Pak máte dalších šest měsíců na výběr nového dodavatele. Pokud ani to nestihnete, půjde o černý odběr.