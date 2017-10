Cena rozhoduje. Elektromobily Čechy lákají, musely by ale zlevnit

Z průzkumu, který proběhl na reprezentativním vzorku 993 aktivních řidičů, dále vyplynulo, že nejvíce Čechů (18 procent) odmítá pohon na bionaftu. Přes 16 procent by pak nechtělo vodíkový pohon. „Ve vztahu k alternativním pohonům je určitě pozitivní, že Češi jsou ochotni si připlatit. Současně jsou ale velmi citliví na cenu, ta by proto měla být pouze mírně vyšší,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Linhart z KPMG Česká republika, odpovědný za automobilový sektor.

Současné ceníky automobilek nabízejí hybridní vozy většinou o 25 až 50 procent dráže než běžné verze se spalovacími motory. U některých modelů, jako je třeba Toyota RAV4, se ale ceny hybridu dostaly už pod úroveň naftového motoru.

Mezi fanoušky alternativních pohonů převažují častěji ženy (58 procent) a mladší lidé ve věku 18 až 34 let (45 procent). Pro řidiče preferující elektromobily a auta s hybridním pohonem je oproti ostatním skupinám méně důležitá předchozí zkušenost, výkon, vzhled vozu i jeho značka. Navíc mají nadprůměrně kladný vztah ke sdílení aut více uživateli.

Průzkum také ukazuje, že značná část fanoušků je mezi uživateli starších vozů. Lze tedy očekávat, že část z nich bude i u vozů s alternativním pohonem čekat na to, až se objeví na trhu s ojetými vozy. „Pro výrobce to znamená, že nyní budou muset zaujmout zákazníky, kteří se k vozům s alternativním pohonem staví neutrálně,“ tvrdí Linhart. Plných 66 respondentů ale připustilo, že by pro ně byl alternativní pohon vhodný. Čtvrtina respondentů předpokládá dotační zvýhodnění ze strany státu a pět procent by chtělo při koupi daňové úlevy.

Dobíjecí stanice nestačí

Elektromobil považuje pro sebe za vhodný plných 45 procent dotázaných řidičů. Jako největší minus ale označují nedostatečnou síť dobíjecích stanic. Momentálně je v ČR k dispozici 327 veřejných stanic, z toho 68 rychlonabíjecích. „Tento počet již přestává stačit a často se u nich dělají fronty,“ řekl předseda Asociace elektromobilového průmyslu Jaromír Marušinec.

Nabíjením elektromobilu jsou čeští řidiči ochotni v průměru strávit až 46 minut. Z řidičů, kteří plánují koupi vozu v příštích 12 měsících, se ale pro elektromobil rozhodne jen zanedbatelných 0,4 procenta. Preferovaný je v 61 procentech benzinový pohon, ve 28 procent naftový motor. V pěti procentech případů pak LPG, tři procenta tuzemských řidičů si plánují pořídit automobil s hybridním pohonem a dvě procenta s CNG.

Z průzkumu tak vyplývá, že výrazně klesá zájem o pohon na plyn. Nejčastější výtkou na adresu „plynových“ pohonů je nemožnost parkovat vůz v podzemních garážích a často také otázka bezpečnosti. Mezi jeho největšími výhodami pak respondenti zmiňují nízké náklady na provoz, respektive nízkou cenu paliva.

Reálné stáří aut je jen 13 let

Průzkum se také zaměřil na skutečné stáří aut v českých domácnostech. Reálný průměr činí 13 let, zatímco statistika Svazu dovozců automobilů uvádí 15 let. To je způsobeno tím, že ve statistikách figurují i staré vozy, které se už v provozu vyskytují jen výjimečně. Hodnota 70 procent tuzemských automobilů je ale nižší než 100 000 korun, 66 procent z nich má benzinový motor, 31 procent naftový a tři procenta pohon na LPG.

Každá česká domácnost statisticky vlastní průměrně 1,55 vozu. Přibližně polovina těch, kteří plánují nákup nového auto, chtějí, aby stálo do 200 tisíc korun. Jen 8 procent dotázaných hodlá utratit za automobil více než 500 tisíc korun. Více než polovina Čechů (63 procent) si chce příští vůz koupit jako ojetý.