Elon Musk konečně splnil závazek, vyrábí pět tisíc Modelů 3 týdně

„Myslím, že jsme se právě stali skutečnou automobilkou,“ napsal v ověřeném emailu Elon Musk, generální ředitel Tesly, která společně s Modelem 3 vyrábí také 7 000 vozů Modelu S a Modelu X.



Původně Tesla plánovala, že 5 000 kusů Modelu 3 týdně vyrobí už koncem prosince a v roce 2018 zahájí výrobu, která bude dvojnásobně rychlejší. Musk však loni v létě varoval, že se Tesla potýká s výrobní krizí.

Investoři na Wall Street však začínají být netrpěliví, protože se jim zdá, že se investice do Tesly nevyplácí. „Nemyslím si, že výroba 5 000 kusů aut za týden je něco, z čeho bych měl být nadšený. Alespoň ne do té doby, dokud se to nebude opakovat,“ komentoval milník Tesly analytik z výzkumní společnosti AutoPacific.Mezinárodní ratingová agentura Moody´s Investor Service varovala, že Tesla nebude mít peníze na pokrytí běžných operací, kapitálových výdajů a dluhu za 3,7 miliardy dolarů. Model 3 je tedy pro budoucnost Tesly klíčový. „Společnost uvedla, že peníze z prodeje Modelu 3 zaplatí účty a zařídí zisky,“ píše The Washington Post.

Podle informace, kterou Tesla zveřejnila v dubnu, si Model 3 objednalo kolem 450 tisíc zákazníků. Někteří z nich ale začínají být nervózní, chtěli by, aby se cena vozidla přiblížila původní ceně 35 tisíc dolarů. „Určitě budeme nabízet verzi za 35 tisíc dolarů. Kdyby to bylo možné, udělali bychom to hned teď,“ uvedl Musk s tím, že se tak nejspíše stane až v prvním čtvrtletí následujícího roku.

Tesla se navíc musí vypořádat s některými bezpečnostními otázkami. Vyšetřovatelé ze dvou federálních agentur se zabývají zhroucení vozidel, automatizací montáže či těžko uhasitelnými požáry.