Elon Musk bude pracovat 10 let bez mzdy. Pokud splní cíle, získá bilion korun

Nové platové podmínky pro Muska dnes schválili akcionáři Tesla na schůzce v kalifornském městě Fremont, a to navzdory varování odborníků, kterým se případná odměna zdála až příliš vysoká. Kritikům se nelíbí, že by Musk, jehož bohatství je již spojeno s majetkem Tesly, měl mít více akcií. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Aby Musk získal maximální slíbenou odměnu, musí v příštích deseti letech udělat z Tesly společnost v hodnotě 350 miliard dolarů. Pokud se mu to podaří stane se Tesla jednou z nejvýznamnějších technologických společností na světě. V současné době má výrobce elektromobilů hodnotu 54,6 miliardy dolarů. Pokud Musk zvýší tržní kapitalizaci Tesly nad rámec plánu, získá dodatečné akcie.

Muskovo jmění časopis Forbes odhaduje na 20 miliard dolarů. „Elon nebude mít zaručenou žádnou odměnu, žádného druhu,“ prohlásila společnost.

Zatímco největší akcionáři společnosti tento plán schválili, společnost Group Lewis a Institucionální akcionářský servis (ISS) se proti ní postavily.

„Náklady na výši odměny Muska jsou v porovnání s kompenzacemi na výkonných pozicích ve veřejných podnicích na celém světě ohromující,“ řekl Glass Lewis. Společnost ISS se také obává, že dohoda v příštím desetiletí omezí možnost představenstva přizpůsobovat budoucí platové podmínky nepředvídaným událostem.