Žijí, ale na přístrojích. Tesla a SpaceX měly namále, přiznal Elon Musk

Když Musk společnost SpaceX v roce 2002 zakládal, nechtěl nechat ani vlastní kamarády, aby do ní investovali. „Nechtěl jsem, aby ztratili své peníze,“ řekl Musk, který společnost založil díky kapitálu, který vydělal na prodeji PayPalu. Musk byl jedním ze spoluzakladatelů platebního systému PayPal, který v roce 2002 koupil provozovatel aukční síně eBay. Musk tenkrát vydělal 180 milionů dolarů. Do společností Tesla a SpaceX investoval 90 milionů dolarů.

Pak ale přišel rok 2008, který byl podle jeho slov neuvěřitelně obtížný. Raketa Falcon 1 za sebou měla již třetí neúspěšný start a společnost Tesla tři dny před Vánoci málem zbankrotovala. Náklady rychle rostly a Muskovi zůstalo jen 40 milionů dolarů.

„Mohl jsem zbytek peněz investovat do jedné ze společností, ale ta druhá by určitě zkrachovala. Když vložíte všechnu svou energii do budování něčeho, je to jako vaše dítě. Takže jsem si mezi nimi nemohl vybrat a investoval jsem peníze do obou z nich. Naštěstí to přežily obě,“ řekl Musk, který se v loňském roce stihl rozvést a musel si půjčit peníze od svých přátel na to, aby zaplatil nájem.

Jak uvedla agentura BBC, Musk si také postěžoval na to, že musel být hlavním inženýrem Falconu, protože nemohl najít žádné vhodné kandidáty, kteří by do společnosti mohli nastoupit, a nechtěl riskovat, že přijme nesprávné inženýry.

Nicméně, i když si nyní může dovolit najmout tolik talentovaných inženýrů, kolik by chtěl, stále tráví 80 až 90 procent svého času inženýrskými a designerskými pracemi ve SpaceX i Tesla, takže po obchodní stránce společnosti řídí ostatní vedoucí pracovníci.

Musk zmínil, že Tesla mu dělala v průběhu času více starostí než SpaceX. Firma od října do prosince loňského roku prodělala 675 milionů dolarů (14 miliard korun). Dodal také, že jeho tunelovací firma Boring Company vznikla jako vtip, protože mu její název přišel vtipný.

Příležitosti na Marsu

Na otázku, proč se rozhodl jít do kosmického průmyslu a výroby elektrických automobilů, Musk vysvětlil, že ho obě oblasti zajímaly ještě na univerzitě. Řekl také, že necítí, že by v posledních letech bylo dosaženo dostatečného pokroku ve vesmírném cestování. „Přemýšlel jsem o tom, proč jsme nepokročili v tom, jak dostat lidi na Měsíc, a kde jsou všechny vesmírné hotely, které nám slíbili v roce 2001.“

Musk je i nadále přesvědčen, že život na Marsu je možný a nezbytný. Obává se „temného věku“, kdy dojde ke třetí světové válce, a cítí, že Mars bude vhodný k tomu, aby pomohl lidské rase přežít a zregenerovat. Cítí tam také bohaté obchodní příležitosti. „Až začnou budovat základnu, otevře se svět nových příležitostí, protože i Mars bude potřebovat stánky s pizzou a velkolepé bary,“ zažertoval Musk.

Start rakety Falcon Heavy: