Emisní technici kritizují nový systém. Půlka jich kvůli němu skončila

Od začátku letošního roku se totiž museli všichni provozovatelé emisních stanic přihlásit do elektronického systému, který jejich techniky kontroluje podobně jako jejich kolegy ze stanic technické kontroly. STK jsou přihlášeny do centrálního on-line systému už dva roky. Od připojení emisních stanic si ministerstvo dopravy slibovalo omezení podvodů, kdy stanicemi procházela i technicky nevyhovující vozidla.

„Už nebude možné, aby vozidlo dostalo záznam o úspěšné kontrole emisí, aniž stanici ve skutečnosti navštívilo. Když neprojde měřením na jedné stanici, nemůže také tak snadno zkoušet štěstí na jiném místě. Protokoly měření totiž kromě fotografií obsahují i časy a dobu kontrol. Záznamy navíc není možné přepisovat,“ uvedl na konci loňského prosince těsně před ostrým spuštěním systému ministr dopravy Dan Ťok.

Právě systém nedůvěry nyní začínají kritizovat provozovatelé jednotlivých stanic. Uvádějí, že systém vykazuje chyby, kvůli kterým je testované auto vyhodnoceno jako nevyhovující, přestože je technicky v pořádku. Opravit nebo jakkoliv vstoupit do procesu testu ale emisní technik v novém systému nemůže.

Stačí administrativní chyba

Modelový příklad uvádí na svých internetových stránkách Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM). Měřicí stanice odmítají změřit vůz, který byl dříve vyhodnocen jako emisně nevyhovující, což se mohlo stát například kvůli administrativní chybě. Takovouto chybou může být podle techniků jen obyčejný překlep, případně může vypadnout komunikace s ministerským on-line serverem.

Pokud by však auto bylo změřené znovu na jiné stanici a tentokráte by je systém vyhodnotil jako technicky způsobilé provozu, emisní stanice by si tím na sebe přivolala státní kontrolu, obávají se technici, kteří na problém ministerstvo dopravy upozorňovali.

„Vedli jsme jednání se zástupcem ASEM Liborem Fleishansem, který uznal, že pokud je chyba například v nastavení už od výrobce, je nutné tuto chybu odstranit,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. To se projevuje ve výjimečných případech, kdy výrobce u určitých typů motorů uvádí odlišné chování vůči automatickému systému. V takovýchto případech ministerstvo tyto výjimky zohlední. Ve všem ostatním ale úřad ustoupit nechce.

Časem se kontroly sjednotí

To že je systém plně automatický a neumožňuje zásah mechanika, je podle něj plně v pořádku. Právě on-line přenos naměřených dat je efektivní způsob, jak zabránit machinacím. Fotodokumentace pak dokladuje přítomnost konkrétního vozidla na testech, argumentuje ministerstvo. To zároveň popírá, že by systém během prvního měsíce nasazení trpěl nějakými dětskými nemocemi a vykazoval nadměrné množství chyb.

Pokud se něco objeví, jde spíše o problémy s nastavením systému na straně provozovatelů stanic nebo chyby při ovládání výpočetní techniky. „Registrujeme také případy, kdy nám volají provozovatelé, že nemohou změřit nějaké vozidlo, a my následně zjistíme, že ani nemohou, protože k tomu nemají udělené oprávnění,“ dodal mluvčí.

Existence samostatných emisních stanic je české a slovenské specifikum, v ostatních evropských zemích měří emise na stanicích technické kontroly. Jednotnou kontrolu plánuje ministerstvo postupně zavést i v Česku. Na konci ledna prošla v prvním čtení novela zákona, která stanovuje přechodné období, během něhož mohou být kontroly ještě fakticky odděleny. Výstup z nich ale musí být jediný a celkové oprávnění k provozu budou moci vydávat pouze akreditovaní technici z STK.