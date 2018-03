Pozor na žárovky zdarma od prodejců energií. Poté za ně chtějí majlant

12:00 , aktualizováno 14:17

Začíná to vždy stejně. U dveří se objeví člověk, který nabízí výhodnějšího dodavatele energií. A jako bonus přidává žárovky zdarma. Od smlouvy lze odstoupit: buď do 14 dnů od uzavření, nebo ji lze bez sankce vypovědět až do 15. dne od zahájení dodávek. Jenže tím to nekončí: časem vám přijde domů dopis a žádost o uhrazení několika tisíc korun za žárovky.