Řídil řetězce OBI či KiK. Zemřel ekologický podnikatel Erivan Haub

15:45 , aktualizováno 15:45

Ve věku 85 let zemřel Erivan Haub, jeden z nejbohatších lidí v Německu, který většinu svého profesního života zasvětil rodinné skupině Tengelmann. Podařilo se mu rozšířit aktivity společnosti i do zahraničí a vybudovat síť značek, která zahrnuje například řetězce Plus, OBI či KiK.