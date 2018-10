Erotika je zábava a slovo sexshop nepoužíváme, říká šéf Erotic City

Petr Novotný v Česku a na Slovensku za téměř 25 let vybudoval bezmála stovku obchodů, v poslední dekádě se soustředí na obchodní centra. „Dali jsme byznysu s erotikou určitý standard. Naše obchody s erotickým zbožím připomínají spíš drogerie, parfumerie nebo lékárny, a jsou samoobslužné,“ říká spoluzakladatel firmy City Realex, kam spadá kamenná síť poboček Erotic City, e-shop a velkoobchod.

Většina vašich obchodů je dnes v obchodních centrech, celkem 56 z 95 v Česku a na Slovensku. Inspirovali jste se v zahraničí? A museli jste přitom prolamovat společenskou bariéru?

Kupodivu koncept erotiky v obchodních centrech funguje v cizině málokde. Byli jsme první. Začali jsme s tím v roce 2007 ve Futurum Brno, mezi prvními byla také centra Černý Most a Palladium. Samoobslužné prodejny jsme dlouho ladili, takže dnes spíš připomínají obchody jako drogerie, parfumerie nebo lékárny. Chtěli jsme erotiku zpřístupnit daleko většímu počtu lidí. Přítomnost v obchodním centru dává zákazníkům garanci určitého standardu prodeje. Nikoho neprofesionálního by si mezi své nájemníky pražské Palladium nebo brněnská Olympia nepustily.

PETR NOVOTNÝ Se současnou ženou a spolumajitelkou firmy City Realex Dominikou Kopřivovou začali distribuovat erotické pomůcky už na vysoké škole.

Vedle velkoobchodu postupně vybudovali síť maloobchodů Erotic City.

Loňské tržby dosáhly téměř čtvrt miliardy, zisk je v nízkých desítkách milionů.

Do podnikání by rádi zapojili i svého osmnáctiletého syna.

Copak nejsou na přebalech zboží odhalená těla?

Je to minimalizováno, máme i vlastní řadu EC Royal Collection, která je zcela neutrální, bez obrázků. Zastoupení porno filmů a časopisů je v našem sortimentu potlačené, převládá erotické zboží, prádlo, gely, afrodiziaka. Vstup do našich obchodů je od 18 let. Toho, kdo vypadá mladistvě, požádá prodavačka o občanku, žádné „nájezdy“ mladistvých nicméně nezaznamenáváme.

Začali zákazníci chodit hned, nebo nějakou dobu trvalo, než si veřejnost zvykla?

Atmosféra v obchodních centrech je nastavena tak, že se tam jde za zábavou, za shoppingem. Když lidé vidí, že naše prodejny jsou jednoduše dostupné, dříve nebo později se zastaví.

Co vás vůbec přimělo vstoupit do erotické branže?

Kamarád ze školy mi začátkem devadesátých let dal dopis jedné německé firmy, která se snažila najít distributora erotického zboží v tehdejším Československu. S mou tehdy budoucí ženou jsme zrovna dokončovali vysokou školu a spíše z recese, než z vážného zájmu jsme do Německa hned zavolali. Samotné nás překvapilo, když to vyšlo.

Dodávali jste tedy sexshopům, které tu živelně vznikaly v 90. letech. Ty už dnes prakticky neexistují, místo toho lidé chodí nakupovat do vašich poboček. Jak k ovládnutí branže vaší firmou došlo?

Nelíbilo se nám, jakým způsobem naši odběratelé prodejny provozují a naše rady odmítali poslouchat. Sami jsme si hned na začátku stanovili pravidlo, že se budeme věnovat pouze obchodu se zbožím a nebudeme provozovat žádné erotické služby, žádné kabinky. Chtěli jsme odbourat obecné vnímání sexshopů, které v devadesátých letech vyrůstaly na zastrčených tmavých místech, a lidé je z vyprávění nebo ze starších filmů mají spojené s hekáním v kabinkách a potetovanými vazouny nebo polooblečenými ženštinami za pultem. To ale nebylo jen v Česku, stejně kdysi vypadaly sexshopy i v zahraničí. Kvůli této nálepce proto slovo sexshop ani nepoužíváme.

Počet vašich obchodů v posledních desíti letech spíše stagnuje. Čím to je? Je trh nasycený?

Postupně přesouváme některé prodejny na lepší místa. Jsme v postavení, kdy nám majitelé nemovitostí prostory sami nabízejí a můžeme si vybírat. Jsem přesvědčen, že trh snese minimálně padesátiprocentní nárůst v obchodních centrech. Plánujeme v Česku docílit brzy stovky obchodů.

Předpokládáte tedy další růst zájmu o erotické pomůcky? Jak jste aktuálně velcí?

Tržby přesahují čtvrt miliardy, chtěli bychom docílit jedné miliardy. Máme v šuplíku řadu projektů a nápadů a věříme, že v souvislosti s přirozeným nárůstem zájmu o erotiku a odbouráváním bariér studu mezi lidmi, je to číslo dosažitelné. Lidé se začínají i více erotikou bavit. Erotika se stává mainstreamovou záležitostí, naznačuje to i vývoj byznysu v zahraničí.

Jak vypadá trh v Evropě?

Jsme třetí největší síť v Evropě – první je německý Orion, druhá anglická Ann Summers. Do erotického byznysu vstupují noví hráči, cítí změny ve společnosti ve vztahu k erotice a vidí v tom velký potenciál, považují to za dobrou investiční příležitost. Ze showbyznysu má třeba Rihanna vlastní sérii erotických pomůcek, německá mediální skupina ProSiebenSat1 koupila tamní internetový startup Amorelie a udělali z něj jedničku na trhu. Švýcarská miliardářská rodina Jacobsů investovala do britské firmy Lovehoney, která mimojiné celosvětově distribuovala výrobky Padesát odstínů šedi. Firma Lovehoney dokonce v roce 2016 získala cenu britské královny za podnikání.

Expanzi do zahraničí plánujete?

Připravujeme otevření obchodů v několika zemích EU v první polovině příštího roku. Z marketingových důvodů si to necháváme pro sebe, chceme, aby to i na tamním trhu bylo překvapení a vzbudilo to u zákazníků zájem. Západoevropské konkurence se nebojíme, myslíme si, že náš koncept je jiný a životaschopný i na jiných trzích.

Kolik byste v dohledné době chtěli otevřít obchodů v zahraničí?

Není ekonomicky výhodné otevírat na novém trhu jeden dva obchody, kvůli infrastruktuře, kterou stejně musíte vybudovat. V horizontu pěti let chceme otevřít desítky obchodů.

To jsou velké ambice. Chcete toho dosáhnout jen vlastními silami?

Zvažujeme, zda další rozvoj zvládneme s manželkou sami, zapojíme našeho syna, nebo najdeme strategického partnera pro další expanzi společnosti. Zájemců je již několik s ohledem na naše dominantní postavení na trhu a velký obchodní potenciál.

Jak se vyrovnáváte s konkurencí e-shopů? Kamenné prodejny jsou na provoz výrazně dražší.

Považujeme internet pro erotický byznys jen za doplněk. Sami máme e-shop a také ostatním v Česku a na Slovensku náš velkoobchod dodává zboží. Kamenné obchody pořád ještě mají určité výhody – poradenství od naší školené obsluhy a můžete si v reálu prohlédnout zboží. Na internetu si materiál, ze kterého je vyrobeno, neosaháte – nevíte, jestli je elastomed na dotek příjemný, jak je pružný, nezjistíte, jestli výrobek bude hlučný, těžko si představíte pomůcku 22 centimetrů dlouhou a 3,5 centimetru v průměru.

Vzhledem ke stahování filmů z internetu: počítáte s tím, že pornofilmy na DVD časem úplně zmizí z obchodů?

Stahování je možné už řadu let, ale produkci filmů na DVD to zcela nezrušilo. Paradoxně se dokonce ještě prodávají i VHS kazety – loni jsme jich prodali 12 tisíc, jde o staré zásoby.

Jak se vyvíjí portfolio produktů? Posledním hitem je, pokud vím, takzvaný womaniser – pomůcka pro ženy na principu sání a pulzujících tlakových vln, která tvarem připomíná počítačovou myš.

Je to jeden ze tří výrazných impulzů pro byznys s erotickým zbožím v poslední dekádě. První byla pomůcka we-vibe, která se rozdávala každému účastníkovi slavnostního večera při udělování Oscarů v roce 2009. To pomohlo zvýšit masové povědomí, že erotická pomůcka je běžnou součástí života. Další milník je kniha a později filmy Padesát odstínů šedi, které otevřely erotiku široké veřejnosti. Před třemi lety se pak objevil womaniser pro ženy, kde výrobce uvádí úspěšnost dosažení orgasmu až 99,9 procenta.

Zmíněné milníky se týkají žen. Erotický trh je tedy víc zaměřen na ženy?

Až tři čtvrtiny erotických pomůcek, které se prodají, jsou určeny ženám. Ženy k nám chodí čím dál víc samy, případně s kamarádkou. Zhruba čtyřicet procent zákazníků u nás chodí v páru. Proto už tak často nedochází k tomu, že partner pořídí ženě něco, co pak ona nechce používat.

Dá se z nákupního chování vašich zákazníků vypozorovat vývoj postoje Čechů k nevěře a k mimomanželským vztahům? Zdráhají se třeba platit kartou, aby nezanechali elektronickou stopu po nákupu?

Představa, že sexshop je pro někoho, kdo je deviantní nebo vede zhýralý sexuální život, je minulostí. Češi to berou jako součást partnerského života. Nicméně je pravda, že podle průzkumu, který jsme si nechali udělat, nevěra bývá jedním z prvních impulzů k nákupu erotické pomůcky. Mnohdy ale proto, aby se napravil vztah mezi manželi a dostal novou jiskru. Většina zákazníků se platit kartou nezdráhá.

Co se týká pomůcek pro muže – jsou tam nějaké převratné novinky a přestaly se díky inovacím některé typy používat nadobro?

Základní funkcionality a principy jednotlivých pomůcek zůstávají už desítky let stejné. Mění se materiály, tvar, design, zdokonaluje se naprogramování. Nafukovací panna, masturbátor nebo stahovací kroužek mají na trhu stále své místo, akorát panny jsou teď také silikonové nebo se dělají robotické na míru. Naše branže je vlastně velmi konzervativní, nová pomůcka se objeví jednou za dekádu.

Jak se vám v dnešní době hledají zaměstnanci?

Máme výhodu, že se nám hlásí lidé, které obor baví a sami se v něm vzdělávají. Prodavače pravidelně školíme, nejen ohledně technických aspektů zboží, ale i zdravotních a psychologických. Máme 320 zaměstnanců v ČR a SR, z toho 280 prodavačů, převažují ženy. Pro naše zákazníky je akceptovatelnější dámská obsluha než pánská – muž se se svými přáními spíš svěří ženě, stejně tak jiné ženy.