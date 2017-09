Manažeři Alzy.cz budou diskutovat o expanzi a marketingu. Odvysíláme živě

Hosty panelové diskuse Eshopista, kterou pořádá společnost Acomware a v přímém přenosu ji můžete sledovat na iDNES.cz, jsou Tomáš Havryluk, Petr Bena a Vladimír Dědek.

Eshopista s Alzou 20. září, 15:30-19:00, Royal v Praze 2 O čem se bude mluvit: Jak udržet drive a vysoké nasazení ve velké firmě, jakou Alza.cz je

Význam lidí pro úspěch Alza.cz a proč musí s firmou stále růst

Proč Alza.cz odmítá argument „jsme velcí, a proto musíme jít pomalu“ a jak proti němu bojuje

Jak to má Alza.cz s akvizicemi a začne nakupovat jako Rockaway

Pozadí expanze do zahraničí a její výsledky

Proč by měl být marketing základní schopností pro každý e-shop Zdroj: blog.acomware.cz

Tomáš Havryluk jako programátor položil základy IT v Alze, postupně se vypracoval na místopředsedu představenstva a řídí veškeré strategické projekty. Šéf oddělení Sales & Purchasing Petr Bena řídí nákup a prodej a buduje tradiční i nové miliardové e-shopy. Vladimír Dědek působí jako ředitel webového a mobilního vývoje, stará se také o obsahovou část webu a SEO.

Od obchůdku v Holešovicích k expanzi na Západ

Firmu založil v roce 1994 Aleš Zavoral, dnešní předseda představenstva. Zákazníky zpočátku sháněl mezi studenty, v roce 1998 otevřel malou prodejnu s počítačovými komponenty v Dělnické ulici v pražských Holešovicích. Dva roky nato spouští i e-shop.

V roce 2006, kdy obchod opouští původní značku Alzasoft.cz, firma zaměstnává 80 lidí a hlásí obrat přes 1,6 miliardy. Loni už to byl více než desetinásobek, přesně 17,4 miliardy. Výši zisku firma neuvedla, v roce 2015 e-shop vydělal 568 milionů korun.

Firma v roce 2016 také otevřela první kamennou prodejnu mimo území ČR a Slovenska, a to v Budapešti. Následovat má Vídeň a Německo. Právě kvůli expanzi do západní Evropy chce firma do dvou let postavit nové logistické centrum. Prozatím se chlubí svými sklady v pražských Horních Počernicích a slovenském Senci. Logistiku se snaží zlepšit vlastní kurýrní službou.

I letos obchod přišel s novinkami: od května umožňuje platby v bitcoinech a chystá se prodávat elektromobily přes internet.

Češi loni utratili v českých internetových obchodech 98 miliard korun, meziročně o 21 procent víc. Podíl e-commerce na celkových maloobchodních tržbách stoupl na 9,5 procenta.