Lítačka po Evropě, k osmnáctinám a zadarmo, plánuje Evropská komise

Evropská komise (EK) odstartovala na začátku března plán skupiny poslanců Evropského parlamentu, aby všichni mladí Evropané, kteří dovrší 18 let získali volnou jízdenku Interrail na evropské vlaky. Jedním z prvních kroků, které EK v tomto směru učinila, bylo vyčlenění 12 milionů eur pro rok 2018, které by měly zajistit, že jízdenku dostane 20 až 30 tisíc mladých lidí.

Jízdenka Interrail by jim měla dát „příležitost objevovat Evropu, ale co je důležitější, měla by je lépe spojovat s evropskou identitou a zvyšovat povědomí o klíčových hodnotách Unie,“ cituje návrh rozpočtu tohoto opatření Deutsche Welle.



„Je důležité abychom nabídli všem mladým lidem příležitost rozšířit si obzory poznáváním jiných zemí. Vzdělání není jenom o tom, co se naučíme ve třídě, ale i o poznávání kultur a tradicí našich evropských spoluobčanů,“ říká evropský komisař pro školství, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics.



Podle komise tento postup umožní mladým Evropanům bez ohledu na jejich sociální či vzdělanostní zázemí a na zdravotní omezení cestovat do zahraničí. Návrh počítá s otevřenou soutěží, která by měla vybrat, kdo jízdenku Interrail dostane, přičemž první cestující by ji měli využít již během tohoto léta.



Dárek k osmnáctinám od EU? Jízdenka na vlak

Opatření představuje přípravu k realizaci plánu lidovecké frakce poslanců Evropského parlamentu z konce roku 2016, který předpokládá, že každý Evropan dostane zdarma ke svým 18. narozeninám univerzální vlakovou jízdenku Interrail. Původní návrh předsedy frakce Manfreda Webera ale zkritizovala EK kvůli obřím nákladům. Ročně by totiž jízdenka pro všechny osmnáctileté Evropany stála Unii 1,2 až 1,6 miliard eur, uvádí Deutsche Welle.



Místo toho přišla komise v březnu 2017 s levnější alternativou a navrhla vyčlenit 2,5 milionu eur z rozpočtu programu Erasmus+, jež měly pokrýt cestovní náklady pro zhruba pět tisíc evropských studentů. Weber to na webu lidovecké frakce Evropského parlamentu označil za zmeškanou příležitost. „Náš návrh volné Interrail jízdenky ale rozhodně není mrtvý. Budeme pokračovat v boji za to, aby byl obsažen v rozpočtu EU pro rok 2018,“ uvedl Weber.

Nesmysl i příležitost pro mladé, říkají čeští europoslanci

Rozhodnutí EK, kterým návrhu částečně vyhověla kritizují někteří čeští europoslanci. Podle Jana Zahradila (ODS) se jedná o nesmysl a vyhazování peněz evropských daňových poplatníků. „Evropská identita by se rozhodně neměla prosazovat těmito prvoplánovými prostředky. Pokud něco jako evropská identita vznikne, což si nemyslím, bude to především díky dlouhodobému vývoji komunikace mezi národy, ne kvůli nějaké volné vlakové jízdence,“ říká pro iDNES.cz Zahradil.



V iniciativě nevidí přínos ani europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), která ji označuje za populistický krok. Podle ní mladí lidé v řadě evropských zemí nepotřebují jízdenky, ale práci a pozitivní perspektivu budoucího vývoje. „V současné době, kdy Evropská komise tvrdí, že hledáme každou korunu, protože odchod Británie bude stát EU značné peníze, jen tak vyčleníme 12 milionů eur? Nic pozitivního na tom nevidím,“ uvádí Konečná.



Server euronews uvádí, že měsíční cestování se zmiňovanou jízdenkou představuje náklady v hodnotě 510 eur (13 000 korun), její držitelé mohou cestovat přes 30 evropských zemí a za téměř nulové dodatečné náklady mohou využívat 32 železničních sítí.



Myšlenku naopak podporuje europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), protože podle ní umožní cestování mladým lidem, kteří by na to jinak neměli dostatek finančních prostředků. Nemělo by se ale jednat o zcela volnou distribuci jízdenek Interrail. „Iniciativa by se měla vázat na nějakou dobrovolnickou akci, aby mladí lidé prokázali skutečný zájem o tento benefit,“ upřesňuje Šojdrová.