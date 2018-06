Začíná celní odveta Evropy vůči Americe, zdraží bourbon i motorky

Cla Evropské unie na vybrané americké zboží začínají platit právě dnes, 22. června. Opatření je reakcí na rozhodnutí Donalda Trumpa uvalit clo na dovoz oceli a hliníku do USA.

V první fázi zavede EU cla na americké zboží, jehož roční dovoz do zemí Unie dosahuje 2,8 miliard eur (zhruba 72 miliard Kč). Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová zdůraznila, že se Evropa „nechtěla dostat do této pozice, ale americká strana jí nedala jinou možnost“.

Evropská unie, která je největším obchodním blokem na světě, bude situaci řešit i u Světové obchodní organizace (WTO). V případě, že jí dá WTO za pravdu, nebo se řešení sporu protáhne, plánuje zavést další dovozní cla na americké zboží v hodnotě 3,6 miliardy eur (téměř 93 miliard Kč).

Cílem Unie je protiopatření v celkové hodnotě 6,4 miliardy eur, tedy hodnoty exportu z EU do USA, která podléhá americkým dovozním clům na ocel a hliník.

Nicméně Malmströmová ve čtvrtek uvedla, že Unie je otevřená řešení obchodního sporu. „Rozhovorům se Spojenými státy jsme vždy otevřeni. Celá Evropská unie je založena na myšlence rozhovorů,“ prohlásila.

Politický nátlak na Trumpa

„Pravidla mezinárodního obchodu, která jsme po léta ruku v ruce s americkými partnery vytvářeli, nemohou být porušována bez reakce z naší strany,“ říká Malmströmová. Svá protiopatření je Evropa podle ní připravena zrušit, jakmile Spojené státy odstraní svá cla na dovoz oceli a hliníku.



Turecko zavádí odvetná cla Turecko ve čtvrtek začalo uplatňovat nová cla na vybrané zboží ze Spojených států, včetně uhlí, papíru, tabáku, whisky, automobilů, strojírenského zařízení a petrochemických produktů. Reaguje tak na americká cla na dovoz oceli a hliníku. Nová turecká cla se týkají amerického zboží, jehož roční dovoz do Turecka má hodnotu 1,8 miliardy dolarů (zhruba 40 miliard Kč). Z tohoto zboží by mělo být na nových clech zaplaceno zhruba 267 milionů dolarů.

Výběr amerického zboží, které se od pátku dováží do Evropské unie s 25procentní přirážkou (celý seznam najdete v tomto dokumentu ve formátu pdf), není podle odborníků náhodný a má představovat určitou formu politického nátlaku na prezidenta Trumpa. Například značka motocyklů Harley-Davidson pochází ze státu Wisconsin, který je domovem předsedy americké Sněmovny reprezentantů Paula Ryana.

Bourbon, jehož se evropská cla týkají také, je významným vývozním artiklem státu Kentucky, z něhož pochází lídr americké senátní většiny Mitch McConnell. Ryan i McConnell patří mezi nejvlivnější představitele republikánské strany, za kterou se Donald Trump dostal do Bílého domu.

Hrozí další eskalace sporů

Spojené státy zavedly cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent už v březnu. Evropská unie, Kanada a Mexiko měly z placení těchto poplatků prozatímní výjimku, která ovšem koncem května vypršela.

Podle ekonomů nezpůsobí vzájemná cla mezi EU a Spojenými státy zásadní poškozeníekonomik. Unie totiž není na vývozu oceli do Spojených států natolik závislá. Naopak Kanada a Mexiko budou na současné situaci tratit víc.

Rizikem však zůstává případná další eskalace sporu, jež by vedla k dodatečným protekcionistickým opatřením a protiopatřením. Ty by mohly ve finále značně poškodit důvěru investorů, která by se odrazila i na výkonu hospodářství.

Přestřelkou mezi Spojenými státy a Evropskou unií pokračují snahy prezidenta Trumpa o snížení obchodního deficitu USA pomocí dovozních cel. Jeho hlavním cílem je Čína, které tento týden vyhrožoval zavedením dalších cel na zboží v hodnotě 200 miliard dolarů. Jeho předchozí kroky v této oblasti už postihly dovážené čínské zboží do USA v hodnotě desítek miliard dolarů. Čína reagovala protiopatřením ve stejné výši.