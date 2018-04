S nákupem eur na dovolenou nemusíte spěchat, moc ale neušetříte

Naopak. S blížícím se létem by euro mělo pomalu zlevňovat. Poměrně strmou směrem dolů koruně vytyčila už v únoru Česká národní banka ve své poslední prognóze. Měna by od července do září měla posílit na 24,70 koruny za euro a na konci druhého čtvrtletí, to znamená nejpozději koncem června, by se měla podívat pod 25 korun. Zatím to však vypadá, že se to nevyplní.

Aktuálně euro stojí kolem 25,30 koruny. „Osobně o takovém vývoji ale nejsem přesvědčený a spíš čekám až do léta stagnaci kursu EUR-CZK kolem současných úrovní. V takovém případě na okamžiku nákupu eur nezáleží,“ myslí si Pavel Sobíšek z UniCredit Bank. Stagnaci nebo mírné pohyby čeká také ekonom ČSOB Jan Bureš. Ke konci léta čeká dokonce mírné oslabování koruny k euru kvůli blížícímu se konci kvantitativního uvolňování v eurozóně.

Jiní analytici věří, že koruna posílí, přestože pomalejším tempem, než které z grafů vyčetla ČNB. „Kurz eura by měl zůstat poměrně klidný s tendencí klesat. To znamená, že odkládáním konverze si lze spíše polepšit, ale velké rozdíly to asi nebudou. Kurz by se mohl dostat na 25,20,“ odhadl Tomáš Vlk z Patria Finance. Naopak radí neotálet s nákupem dolaru, který podle něj může mírně zdražit.

Větším optimismem srší František Táborský z Raiffeisenbank. „Počítáme s dalším posilováním koruny vůči euru i dolaru. Do konce srpna by se měla dostat mírně pod 25 korun za euro a pod 20 korun za americký dolar. Obecně lze tak říci, že se vyplatí odkládat nákup zahraniční měny na co nejzazší termín,“ uvedl.

Pohyb o 10 haléřů v případě výměny eur za deset tisíc korun znamená jen 40 korun v peněžence navíc. Pokud by se kurz před dovolenou posunul z nynějších 25,30 na hodnotu 24,70, kterou předpokládala na konci léta ČNB, vydělal by dotyčný při odloženém nákupu na poslední chvíli 10 eur.

Nebudou se nejpravděpodobněji měnit ani ceny zájezdů kvůli kurzovým pohybům. „Ceny jsou dané. Pokud by se měly měnit, tak jen v případě, že se kurz pohne o 5 až 10 procent. To nepředpokládáme,“ sdělil Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří ČR.

Nejoblíbenějšími výletními destinaci mezi Čechy jsou v sestupném pořadí Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Dále jsou oblíbené také Řecko a Egypt. Co však podle Papeže hrozí, je menší výběr zájezdů na poslední chvíli. „Tento rok bude trochu kopírovat loňskou sezónu. Může se stát, že od půlky července do konce srpna bude last minute dovolených málo,“ dodal.