Tiskárna Europrint může i přes insolvenci dál fungovat, povolil soud

Reorganizační plán musí Europrint předložit do čtyř měsíců. Soud také stanovil insolvenčního správce, který firmě povolil vyplácet mzdy a nově vzniklé závazky. Závazky vzniklé do prohlášení insolvence zůstávají podle firmy předmětem insolvenčního řízení.

„Pro Europrint je to jediný způsob, jak přežít, dokud správní soud nerozhodne o neoprávněnosti jednání finanční správy a my dostaneme své peníze zpět,“ uvedl generální ředitel firmy Petr Litvan. Finanční správa v květnu 2016 v rámci zajišťovacích příkazů nárokovala po firmě 260 milionů korun, a to kvůli údajnému podvodu na DPH jejího dodavatele (psali jsme zde).

Europrint si kvůli příkazům vzal u banky úvěr 260 milionů korun. Následně správa podle firmy letos v červenci začala exekučně vymáhat penále k dani za zhruba 52 milionů korun a v srpnu následovalo vymáhání úroků z prodlení za zhruba 74 milionů korun. Návrhy na odklad či splátkový kalendář správa podle firmy zamítla.

Finanční správa firmy v poslední době čelí nařčení, že zajišťovací příkazy příliš využívá a likviduje tak i poctivé podnikatele. V posledních dnech se o zajišťovacích příkazech mluvilo v souvislosti s opavskou společností FAU. Finanční správa čelí podezření, že firmu chtěla účelově zlikvidovat a že jednala na pokyn exministra financí Andreje Babiše (ANO). Ten to popírá, stejně jako generální ředitel finanční správy Martin Janeček.

Ve čtvrtek ministerstvo financí oznámilo, že k využívání zajišťovacích příkazů bude nová metodika. Zároveň chce MF navrhnout změnu zákona, která by zavedla alternativu k využívání zajišťovacích příkazů.

Europrint je největší polygrafickou společností na českém trhu. Obrat má každoročně zhruba miliardu korun. Mezi nejvýznamnější klienty společnosti patří vydavatelské domy Vltava Labe Media, Czech News Center či Mladá Fronta.