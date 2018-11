Zeman: O využití evropských dotací by si měly rozhodovat státy, ne EK

13:36 , aktualizováno 13:36

Evropská komise by podle prezidenta Miloše Zemana neměla členským státům přesně určovat, do čeho mají investovat evropské dotace. O využití evropských dotací by podle prezidenta měly rozhodovat státy, což by zvýšilo efektivitu těchto investic. Zeman to prohlásil v Olomouci, kde zahájil třídenní návštěvu Olomouckého kraje.