KOMENTÁŘ: Nekrolog vatové tyčinky a umělá hmota na odstřel

Smutná zpráva. Zásahem vyšší moci – nařízením Evropské komise o regulaci – vy, vatové tyčinky, brzo skončíte. Komise ohlásila záměr vás zakázat, protože prý chce chránit životní prostředí a omezit znečištění oceánů.

My tady v Česku oceán a moře nemáme. Zřejmě tedy půjde o to, že vás leckdy vyhodíme do záchodu nebo do popelnice.

A podle prvního místopředsedy Komise Franse Timmermanse se plastový odpad nakonec stejně dostane do oceánů a ovzduší. Z toalety asi doplujete do oceánu – podle globusu asi do Atlantiku, možná že i na druhou stranu až do oceánu Indického.

Nebo i na sever? A z té popelnice, zřejmě při spalování spolu s dalšími odpadky, unikáte do nebe, kde vaše ostatky dělají neplechu. Děje se tak v době, kdy jste u nás zdomácněly. Má vás každý. Dokonce se vám přezdívá, bez urážky, uchošťouři. Jistě existují lidé, kteří vás používají méně často, ale jsou i tací, kteří dvě z vás za večer vyplácají jen na uši. Asi tam je největší pravděpodobnost, že jedna z vás do vzdáleného oceánu dopluje.

Vzpomínku na váš život je třeba začít v roce 1923. Váš táta Leo Gerstenzang, rodák z Varšavy a emigrant do Chicaga, vám vdechl život. Existuje několik historek o tom, jak se to skutečnosti stalo, pravdu však znáte jen vy a on.

Ale asi vás vymyslela jeho žena Ziuta. Ve snaze vyčistit si těžko dostupná místa na obličeji namotala kus bavlny na párátko. A už v roce 1927 mohli Američané vidět reklamy typu: Každá žena by měla znát tohle udělátko na čištění uší…

Nevím, jestli si to ještě pamatujete, ale proto jste nejdřív byly obmotané kolem dřevěné tyčky, pak se začal používat i tvrdý rolovaný papír a později plast – současný kámen úrazu. Nic na tom nezmění, že své tělo máte vyvedené v krásných barvičkách – v odstínech modré, růžové nebo zelené – na kterých se pak vyjímá vaše dočasně bílá hlavička. Ani zelené tělo na Zelené neplatilo.

Varování na krabicích

V žaludku jste ekologům ležely dlouho.

Nevím, zda si čistí uši, ale táhnou proti vám tvrdě. Za všechny cituji odpad(k)ového experta Hnutí DUHA Ivo Kropáčka: „Je nutné přestat některé nerecyklovatelné věci prostě vyrábět.“ A dodává k tomu moderní hashtag #dostbyloplastu. Nebudete však asi samy – útěchou pro vás může být, že to není namířeno jen proti vám ve stylu #dostbylouchostouru, ale že to za své tělo odnesete spolu s dalšími, kteří nevyhovují době (zatímco Brusel vyhovuje). Vím, že váš život provázela i zranění, a to nejen vaše, ale i lidí. Občas se totiž ohnete, zlomíte, ztratíte kus vaty. To bylo vaše minus. Leckdy jste, ne vlastní vinou, prošťouchly ucho až moc. Víte, že jste nejčastějším důvodem propíchnutého bubínku?!

Napsali o vás i článek v časopisu The Journal of Pediatrics, ze kterého vyplývá, že se ročně v průměru kvůli vám zraní 13 167 amerických dětí. Proto leckde na krabičkách musí být i varování o riziku používání. Objevily se už i studie, že maz by se z ucha neměl tak často odstraňovat, protože sluch i chrání. Ale na druhou stranu, vždyť jste nám nepomáhaly jen s ušima. V Česku se dá vygooglovat oslavný článek vizážistek, že jste dokonalý zázrak. Že jen vy jste ty správné na odstraňování přetaženého laku na nehty, na zbavení otisků od řasenky nebo na nanesení lepidla na umělé řasy.

I maminky vědí – používáte se běžně také při čištění pupíku u nejmenších, k vytírání koutků očí nebo k čištění mezírky mezi prstíky na nožičkách. A ajťáci pomocí vás vyškrabávají pizzu z klávesnice.

Umělá hmota na odstřel

Víte, že se uplatňujete i ve výtvarném umění? Pamatuji si, jak jsem vás používal jako modelář začátečník (kterým jsem dodnes) při použití lepidla Lepí-M ke stavbě stíhačky. Se špinavýma ušima, rozmazanou rtěnkou a pizzou v klávesnici lze žít – zkuste však lepit s Lepí-M a místo sebe použít prsty...

Chtít vás takto šmahem zrušit od bruselského stolu, nebo vám kafrat do toho, z čeho máte vypracované tělo… no nevím.

Zůstane po vás asi jen ten rekord zapsaný v Guinnessově knize – 17. září 2016 v New Yorku vyrobili největší z vás o délce 5,7 metru.

Spolu s vámi by měla přijít na řadu i umělohmotná brčka. Navrhuji proto Bruselu, aby zrušil ještě dětskou píšťalku. Pak kyblík i s lopatkou. Pak kachničku do vany. A pak se ještě více zaměřit na likvidaci očisty obličeje. Když vatová tyčinka, měl by se zrušit i hřeben a zubní kartáček.

Poté by mělo dojít i na nejhorší – zákaz sedat si na záchodové prkénko. Prostě samá umělá hmota.

Uchošťouři, odpočívejte v pokoji.