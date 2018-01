Lovit ryby elektřinou? Podle Evropské komise bezpečné, podle poslanců ne

V lednu bude Evropský parlament znovu hlasovat o tom, zda obnovit zákaz na lovení ryb pomocí elektrických sítí, napsal server The Guardian. Tato metoda se nesměla v Evropě používat od roku 1998. Znovu povolená byla v roce 2006. „Pokud se do sítě pouští elektřina, je to efektivnější. Ryby proud buď omráčí a ony před sítí neutečou, nebo je elektřina do sítě nažene,“ vysvětluje ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR Jan Kubečka.

Podle některých zástupců malých rybářů je metoda drastická. Jiní jsou naopak přesvědčeni, že jde o šetrnou techniku. „Dno evropských moří v některých místech, kde je ryb hodně, několikrát za rok přejde tralová síť. Je to tam pak víc zorané, než naše česká pole,“ dodává Kubečka. Elektrická síť podle něj nemusí ke dnu tak přilnout a dostane se i do více bahnitých oblastí.

Z toho důvodu se podle Barrieho Dease, výkonného ředitele Národní federace rybářských organizací ve Velké Británii, zintenzivnil rybolov v širších oblastech řeky Temže, kde je na dně měkčí půda. „V současné době jde o velmi kontroverzní a citlivý problém. Zda je lovení ryb pomocí elektrických sítí méně či více škodlivé, než odchyt klasickými sítěmi, je momentálně předmětem bádání,“ říká Deas.

Evropská komise uvedla, že podle dosavadních výzkumů jsou elektrické sítě bezpečné a způsobují menší škody na mořském dně, než jiné alternativy.