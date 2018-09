Boj za autorská práva není cenzura internetu, říká europoslanec Svoboda

Směrnice se v červnu těsně zadrhla v právním výboru, který vede právě Svoboda. Evropští zákonodárci by měli rozhodnout, zda se na obsah, který se zobrazí například ve vyhledávači, vztahuje ochrana autorských práv, a tudíž nárok na adekvátní odměnu.

V čem je směrnice podstatná?

Potřebujeme evropské autorské právo posunout do 21. století. Evropská autorská úprava totiž ustrnula okolo roku 2000 u technologií, jako jsou satelitní a kabelové vysílání.

Proč je směrnice kontroverzní?

Jsou tři rozdílné skupiny zájmů. Na jedné stojí nositelé práv, autoři a výkonní umělci, které současný model poškozuje. Potom jsou zde internetové platformy, které umožňují sdílení, ale přitom nenesou odpovědnost za to, že je z hlediska autorského zákona vše v pořádku. A potom zde máme spotřebitele, kteří se domnívají, že má být na internetu vše zadarmo a okamžitě. Přitom však nedomýšlejí negativní důsledky, jaké to má na tvorbu nových autorských děl.

Jak přesně současný model autory a umělce poškozuje? Jak by měli být ohodnocováni?

Dnes platformy nezodpovídají za to, že se s autory obsahu za jeho užití vyrovnají.

Jak by se měly vybalancovat zájmy skupin, které jste jmenoval?

To bude těžké, je to ostatně vidět na zrodu směrnice. Měla by spočívat v tom, že by nositelé autorských práv měli spravedlivý podíl na výnosech, které platformám plynou, například z reklamy. Zároveň ale úprava nesmí osekat možnosti, které internet poskytuje. Jednou z nich jsou parodie, takzvané memy.

Hrozí, že dojde k omezení parodií?

Snažíme se texty formulovat tak, aby k tomu nedošlo, avšak je to velmi těžký úkol.

Co odpůrcům směrnice vadí?

Domnívají se, že záměrem je zavést cenzuru internetu místo toho, aby se mluvilo o odlišení autorsky chráněného a nechráněného obsahu.

Jde tedy o cenzuru internetu?

Nejde. Jde o to, aby byl koncept autorských práv zajištěn i v prostředí internetu.

Jak se směrnice dotkne Česka? Hovoří se o tom, že by platformy mohly přestat sdílet články.

Musíme nalézt takovou úpravu, která umožní rovnováhu. Na jedné straně existují zájmy spotřebitelů a skutečnost, že díla by neměla ležet v šuplíku. Na druhé straně musíme učinit vše pro to, aby tvůrci obsahu dostávali férovou odměnu. Aby se o ni platformy podělily s autory.

Jak ji pocítí uživatelé internetu čili spotřebitelé?

Pokud by vydavatelé nedostali svou odměnu, tak to poškodí kvalitu tisku. A naopak, pokud by byla autorská práva příliš přísná, hrozilo by, že se články vůbec neobjeví. Jde o to, najít rovnováhu.