Vyhnout se exekuci? Část příjmů se dá uchránit i legálně

Podle posledních dostupných údajů bylo v červnu k dispozici 301 tisíc volných pracovních míst. Na oficiálním trhu práce chybí lidé, kterým to kvůli exekuci nestojí za to.

„Když se dozví, jak je to se srážkami z jejich výplaty, nebo že jejich dluhy nejsou splatitelné a nedosáhnou na osobní bankrot, rozhodnou se žít v šedé ekonomice,“ konstatuje Lucie Streichsbierová, poradkyně pro zaměstnanost z neziskové organizace Rubikon Centrum, která pomáhá najít práci lidem s trestní minulostí.

Exekutor si zaměstnance vždycky najde, dříve nebo později. Prozradí ho, že za něj někdo platí zdravotní pojištění. Jakmile přikáže srážku ze mzdy, zbude dlužníkovi 6 625 korun čistého. Další tři tisíce mu zůstanou, pokud je povinen platit alimenty na dvě děti. Při práci načerno člověku může ve finále zbýt v ruce víc peněz, ale má to i nevýhody. Lidé nemohou spoléhat na ochranu zákoníku práce, na nemocenskou a také je čeká nízký nebo žádný důchod.

Jednou z možností, jak dopady zmírnit, je nechat se zaměstnat za minimální mzdu, ze které si exekutor vezme podstatně méně. A zbytek odměny si nechat vyplácet jinou formou – buď nelegálně načerno, nebo zcela legálně v benefitech. V době nedostatku pracovních sil, kdy se exekuovaní uchylují do pracovní ilegality, to může být způsob, jak pracovníky přilákat.

Češi a exekuce 4,5 milionu exekucí u fyzických osob je evidováno v Centrální evidenci exekucí 337 041 lidí má více než dvě exekuce 826 000 fyzických osob je v současné době v exekuci 80 000 z nich se souběžně nachází v insolvenci (žádají o oddlužení) 74 000 je počet právnických osob (podnikatelů) v exekuci 2 500 z nich je současně v insolvenci 254 808 nových exekucí bylo nařízeno za 1. pololetí letošního roku 25 % je pokles nových exekucí oproti 1. pololetí 2017 69 000 Kč je průměrná výše vymáhané částky 10 500 Kč je mediánová exekuce (polovina exekucí je na částku stejnou nebo nižší) 19 000 případů oddlužení bylo povoleno za rok 2017 38 % je pokles nově nařízených exekucí mezi lety 2011 – 2017 10 143 případů oddlužení bylo povoleno v první polovině roku 2018

„Kvůli exekucím pomáháme zaměstnavatelům hledat jiné než peněžité benefity pro klienty. Například stravenky či flexipasy, podporu při ubytování, kdy má zaměstnavatel například vlastní ubytovací kapacity. To jsou jedny z mála položek, na které se nevztahuje exekuce,“ říká Streichsbierová.

Typickým povolání, kde člověk může slušně legálně vydělávat i s exekucí, je zaměstnání řidiče kamionu – minimální zaručená mzda je 13 400 korun hrubého, tedy 11 300 čistého. Podle Informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce si v průměru (s dietami) řidič vydělá 21 tisíc korun hrubého. Ani diety však lidi v exekucích nelákají – podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia chybí na pracovním trhu 10 tisíc řidičů tahačů.

Většina dlužníků nemá co skrývat

Mzda není to jediné, co si dlužníci ve snaze vyhnout se exekuci, hlídají. Exekutor má pod palcem jejich bankovní účet a cokoliv, co přesáhne nezabavitelnou část mzdy, zabaví. Dlužník proto musí hlásit a doložit právě třeba i výši nezabavitelných cestovních náhrad od zaměstnavatele. „Nemáme, jak poznat, co mu tam přišlo za peníze,“ vysvětluje exekutor pro Prahu 2 Jan Fendrych. Neoprávněně zablokované peníze pak exekutor obratem odblokuje, slibuje Fendrych.

Většina dlužníků podle exekutora nemá co skrývat. Bývají to lidé, kteří neodhadnou své schopnosti splácet hypotéku, řidiči, kteří způsobili v opilosti nehodu a mají platit škodu, nebo černí pasažéři dopravních podniků. „Ti lidé pak pracují načerno, žijí skromně a nic si na nich nevezmete,“ říká.

Dlužníci, kteří v exekucích umějí chodit, se snaží uchránit své příjmy před exekutorem například pomocí dětských účtů. „Někteří takzvaní ‚povinní‘ skutečně zřizují účty, jejichž majiteli jsou formálně jejich děti, a na tyto účty si nechávají posílat mzdu, plat či jiné exekučně postižitelné příjmy,“ uvedla na dotaz MF DNES Exekutorská komora ČR.

Podle ní to exekutor může zjistit – banka mu musí ze zákona sdělit, že povinný má ke konkrétnímu účtu zřízeno dispoziční oprávnění. „Potomek může být žalován na vydání částky, kterou si na „jeho“ účet nezodpovědný rodič ukryl a která měla spadat do exekuce,“ varuje komora. Podle Fendrycha to není časté, zatím se s tím nesetkal.

Ty nejdrzejší dlužníky zpravidla exekuce o majetek jen tak nepřipraví. S pomocí advokátů a s nejméně půlročním předstihem převedou majetky na příbuzné a pak vyhlásí osobní bankrot. Po pěti letech oficiálně na životním minimu a po splacení třetiny dluhů se vracejí do života jako bezdlužní.