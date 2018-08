Na mzdu zaměstnance sáhneme snáz, horší to je s podnikateli, říká exekutor

Dá se exekuci nějak legálně vyhnout?

Existuje řada způsobů, jak ztížit vymožení pohledávky. Mohu vám ukázat vzkazy od dlužníků typu „teď si mě najdi“ a fotku z dovolené v Jugoslávii od moře s dětmi.

Na takového člověka nemůžete?

Musím ho fyzicky najít. Dnes nejsou nájemní smlouvy evidované. Mohu najít jeho bydliště jen z veřejných zdrojů, ke kterým mám jako exekutor pověřený výkonem rozhodnutí přístup. Podpůrně mohu využít informace z banky, kde si založí účet, nebo od telefonního operátora, kde si zřídí telefonní číslo a uvede kontaktní adresu.

Jak dlužníci ztěžují vymáhání dluhu?

Někteří dokážou odsouvat exekuci i 10 let. Za sebou mohou mít advokáty a dokážou efektivně využívat opravné prostředky, dávají zbytečné návrhy na zastavení exekuce, na oddlužení, které nikdy nebude schváleno, protože dlužníci nesplňují zákonné limity minimálně 30 procent splacení dluhu za pět let. Tyto triky se lze dočíst na internetu – v různých poradnách a fórech, existují například stránky www.exekutormasmulu.cz. Když dlužník natáhne řízení, musí počítat s tím, že mu celou dobu běží úrok z prodlení a narůstají mu náklady exekuce. Vymáháme tu pohledávky banky, které jsou na začátku 80 tisíc a po deseti letech milion. Jsou tam úroky z let 2004, 2005, kdy úroky byly 23 procent, což se za ty roky nasčítá.

Jak se snaží lidé schovat své příjmy před exekutorem?

Utíkají do šedé ekonomiky. To jsou všichni barmani či taxikáři, kteří jedou na provize, dostávají dýška. K tomu se nedostaneme, pokud člověka nechytneme v práci a nevezmeme mu kasírtašku. Jenže pak přijdou jeho kolegové a řeknou, že to je jejich kasírtaška. Je také obtížné exekuovat podnikatele, který dělá na IČO. Jejich příjem není na rozdíl od zaměstnanců nikde evidovaný. Jediná možnost je exekuovat jim podnikatelský nebo soukromý účet.

Máte možnost vymoci od podnikatele peníze i jinak?

Z veřejně dostupných zdrojů můžeme zjistit, kde má živnost – například zámečník má někde provozovnu. Naši vykonavatelé tam dojedou, a když dotyčného najdou, nabídnou mu domluvu na splátkách. Pokud odmítne, předají mu výzvu k zaplacení. Když neplatí, naši lidé tam přijedou a provedou mobiliární exekuci – zabaví mu movitou věc, například auto. Buď dluh doplatí, nebo věci prodáme. Pak je motivovaný něco udělat.

Lidé se nechtějí nechat zaměstnat, aby jim exekutor peníze nesebral. Mění se na tom něco?

Už to tolik neplatí. Lidé, kteří byli před dvěma třemi lety nedohledatelní, začnou pracovat, založí si účet. V tom okamžiku zablokujeme účet nebo mzdu a oni začnou komunikovat a chtějí se domluvit na splátkovém kalendáři, abychom jim to nestrhávali z výplaty. Díky konjunktuře zaznamenáváme daleko vyšší vymožení, než tomu bylo před pěti lety. I když počet exekucí klesá, roste počet vymožených exekucí. Podobně tomu bylo v roce 2007 a 2008, než přišla krize.

Jak přijdete na to, že se dlužník nechal zaměstnat?

Exekutor má v rámci tzv. součinnosti právo získat informace z banky, z úřadu práce, od zdravotní pojišťovny, kdo za něj platí pojistné, pokud je zaměstnaný. Zaměstnavateli pošleme exekuční příkaz na mzdu a on nám srážku posílá a zaměstnanci jde jen nezabavitelná částka – aktuálně 6 625 korun. Pokud musí platit alimenty, za každé vyživované dítě se nezabavitelná částka zvedá o 1 556 korun. Nevýhodou je, že to lidi demotivuje brát vyšší výplatu. Pokud má někdo deset exekucí za celkem 10 milionů, je mu jasné, že to do konce života nesplatí.

Jak dlouho exekutorovi trvá, než se o mzdě dozví?

Součinnosti jsou elektronické, odpověď je do druhého dne. Přehled máme každý měsíc. Velké exekutorské úřady to mohou dělat častěji. Jsou i úřady, kde mají zkušenost, že je efektivní to udělat jednou za dva tři měsíce. I když pracovní poměry budou navazovat, může i několik měsíců trvat, než bývalý zaměstnavatel dlužníka odhlásí a nový zaměstnavatel zase přihlásí.

Takže po tu dobu se dlužníkovi neexekuuje příjem?

Tak to není. Jakmile zablokujete mzdu u původního plátce, tak se informace o exekuci, kdo ji provádí a kolikátá je v pořadí, objeví v zápočtovém listu. Ten předá původní zaměstnavatel novému plátci mzdy.

Aby se dlužník vyhnul exekuci účtu, nestává se, že nahlásí číslo účtu někoho, komu důvěřuje, a peníze tak dostává oklikou?

To se děje. Potkáváme se s tím, že od plátců mzdy dostaneme čísla účtů, kam odchází zbytek výplaty dlužníka, a my víme, že v dané bance dotyčný žádný účet nemá. Často to posílají přítelkyni, synovi, dceři, babičce. Na účet mohou chodit i jiné prostředky než od zaměstnavatele a exekutor nemůže provést srážku. Vyrozumíme věřitele, který se může domáhat náhrady škody. Mohlo by jít o trestný čin poškozování věřitele.

Dají se nabíhající úroky z prodlení v nějakém momentě zastavit? Případně jsou dlužníci skutečně odsouzeni k tomu, že jejich dluh bude nesplatitelný?

Úroky lze rozporovat jako nepřiměřené, nemravné, likvidační a podat návrh k soudu na zastavení exekuce a požádat o snížení exekuce v části úroku z prodlení. Existuje na to judikatura. Výsledek není zaručený, soudce přihlíží například k tomu, zda dlužník není zdravotně postižený, k jeho věku či možnostem a schopnostem dluh uhradit. Další možnost, jak řešit úroky, je sdělit exekutorovi, aby splátky započítával nejdříve na jistinu, čímž se zpomalí nabíhající úrok. Drtivá většina dlužníků o této možnosti neví. Stačí takové podání zaslat do soudního či exekutorského spisu.

Úplné zastavení úroků se dosáhne pouze osobním bankrotem neboli oddlužením. Jak se ho docílí?

Povinný musí podat návrh na oddlužení. Musí označit věřitele, výši pohledávek, příjmu, majetkové poměry a musí splnit podmínku, že za dobu pěti let zaplatí aspoň 30 procent těch pohledávek. Loni ministerstvo spravedlnosti přišlo s návrhem novely zákona, podle které by dlužník po dobu sedmi let žil na životním minimu a účelně by se snažil pohledávku splatit, a poté by se na něj hledělo, jako kdyby neměl žádný závazek. Proti tomu se ohrazovala bankovní asociace a jiní věřitelé, kteří argumentovali, že by dotyčnému stačilo nic neplatit a jen pravidelně docházet na úřad práce, čímž by projevil snahu splácet.