Hledají práci, ale exekuci zamlčí. Zájemci bez motivace brzdí firmy

Kvůli exekucím je těžší dělníky motivovat, exekuce hodně zatěžují i mzdová oddělení firem, řekli jednatelé Viscofan CZ Miloslav Kamiš a vedoucí personálního oddělení českobudějovického Bosche Barbora Schelová.



Viscofan, výrobce umělých střívek pro masný průmysl, zaměstnává 650 lidí. Loni přijal 60 nových. Počet exekucí u nových pracovníků stále roste, což je podle Kamiše obrovská zátěž pro mzdové oddělení.

„Exekuce nám rostou a je to pak problém i pro ten byznys. S exekucemi chodí zejména ti noví lidé. Když nabíráte lidi z trhu práce, nemůžete se ptát, jestli mají exekuci. Zjistíte to v okamžiku, kdy mu má odejít první výplata. Ti stávající umí se svými penězi pracovat, ale je to problém u lidí, kteří přicházejí. Problém je, že je nemáte pak kam motivovat. Mají nějaké nastavení příjmů, má to vliv na jejich rodiny, na to, jak chtějí v práci výkonově fungovat, jak se chtějí zabezpečit,“ řekl Kamiš.

Stejný problém zaznamenala firma Robert Bosch. „I my se setkáváme se situací, kdy zaměstnanci čelí exekuci. Mzdová účtárna v takových případech komunikuje s exekutory a informuje je o všech změnách, což vyžaduje větší časovou náročnost,“ řekla Schelová. Bosch zaměstnává 4 000 lidí, letos jim zvedl plošně mzdy o 6,3 procenta. Obrat předloni dosáhl 20,5 miliardy Kč.

Ztrátu motivace k práci kvůli exekucím dnes zmínil jako rostoucí problém Úřad práce ČR. „V současné době se objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to například kvůli nízké úrovni vzdělání, popřípadě „zastaralé“ kvalifikaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou,“ uvedl úřad (více čtěte zde: Bez práce je 289 tisíc lidí, o sto tisíc méně než před rokem).

Bez cizinců to nepůjde

Viscofan, který měl loni tržby 6,4 miliardy korun, meziročně vyšší o 300 milionů Kč a zisk EBITDA 975 milionů, zavedl loni nový systém odměňování. Podnik rozdělil dělníky do tří skupin, ti nejlepší si mohou vydělat nejvíc peněz. „Chceme, aby ten, kdo je lepší a umí toho víc, to také poznal na výplatní pásce. To byla významná změna,“ řekl Kamiš. Průměrná mzda dělníků ve firmě je zhruba 29 300 Kč.

Za jednu z cest, jak se vypořádat s nedostatkem pracovních sil, považuje zjednodušení pobytu lidí z Ukrajiny v ČR. Ve firmě loni pracovalo 31 Ukrajinců, v programu Režim Ukrajina požádal Viscofan o devět dalších.

„Tenhle stát si musí zvyknout, že se nám tady začnou objevovat i lidé odjinud, a je to dobře. Pojďme intenzivně pomáhat velkým společnostem, aby sem byly schopny získat vývojová centra, protože to je nejrychlejší cesta. Ti lidé sem budou muset přijít. Je třeba přemýšlet, jak je sem dovezeme s rodinami, aby si tu vytvořili zázemí. Neříkám, že bych sem chtěl dovézt mraky imigrantů, ale bez této politiky to nepůjde,“ řekl Kamiš.