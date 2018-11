Český export letos rekordně vzroste. Pomohla mu slabší koruna

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o dvě procenta na nový rekord 4,3 bilionu korun. Loni export činil 4,2 bilionu Kč. Bilance zahraničního obchodu by měla být opět kladná a dosáhnout plusu na úrovni 375 miliard korun, a to po loňských 443 miliardách korun.

Na dnešním Exportním fóru v Mladých Bukách na Trutnovsku to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Pro rok 2019 asociace další růst exportu nečeká.



Původně Asociace exportérů odhadovala, že letos objem exportu nového rekordu nedosáhne. Hlavním důvodem letošního růstu vývozu je podle Daňka to, že koruna neposílila tak, jak se čekalo. Například ve středu koruna oslabila k euru nad hranici 26 korun a dostala se tak na nejslabší hodnotu od letošního července. K dolaru koruna oslabila na 23,01 Kč/USD. Slabá koruna přináší exportérům vyšší výnosy.

Dosud nejvyššího objemu exportu čeští výrobci letos dosáhnou přesto, že se nyní potýkají s výrazným nedostatkem pracovníků. „Už více než dva roky trpíme nedostatkem pracovních sil,“ uvedl Daněk. Odhadl, že firmám nyní chybí až 400 000 pracovníků. Konkurenceschopnost českých výrobků v cizině podle Daňka snižuje i rychlý růst mezd, za kterým zaostává růst produktivity. „Někteří exportéři se tak dostávají do problémů se ziskovostí svých výrobků,“ podotkl.

Český export trvale roste od roku 2009. Od té doby se objem vývozu téměř zdvojnásobil a meziroční nárůsty činily v průměru 12 procent. Letošní růst o dvě procenta podle asociace svědčí o výrazném zpomalení až stagnaci poptávky po českých výrobcích v cizině. Hlavní signál o budoucí stagnaci vývozu v příštím roce podle Daňka dává automobilový průmysl, na němž je česká ekonomika enormně závislá.

„Prodej osobních automobilů meziročně propadá o 4,7 procenta, náhradních dílů o 3,6 procenta a nákladních automobilů o 15,5 procenta,“ upozornila asociace. „Hospodářský cyklus se pohybuje ne vrcholu nebo je již za vrcholem,“ řekl Daněk.

Upozornil, že hlavní odběratelské země Německo a Slovensko stagnují. „Z pěti největších odběratelským zemí rostou jen Polsko a Francie,“ řekl. Vývozce podle něj v dalším období negativně zasáhne brexit, celní bariéry vytvářené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, sankce mezi EU a Ruskem, slábnoucí růst čínské ekonomiky i nepřehledná situace v Turecku. Exportéři také čekají, že koruna bude v příštím roce posilovat.

Vývozce podle Daňka příští rok zasáhne i chystané zrušení karenční doby, tedy návrat k proplácení prvních tří dnů nemoci. „Zrušení karenční doby dál prohloubí nedostatek pracovních sil,“ míní Daněk.