České firmy chtějí zvýšit růst pomocí inovací, světové více investují do lidí

Ekonomice se daří a společně s ní si věří i firmy. Třináct procent dotázaných českých i světových podnikatelů plánuje pro své firmy na rok 2018 dokonce růst nad dvacet procent. Domácí podnikatelé se napřesrok nebojí propadu, ekonomických výkyvů, politické nestability ani silnější koruny.

EY Podnikatel roku 18. ročník soutěže uzavírá přihlášky a nominace již 21. října 2017 Nominovat podnikatele do soutěže EY Podnikatel roku 2017 může kdokoliv, nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.podnikatelroku.cz. Na stejných webových stránkách je k dispozici rovněž přihláška pro podnikatele.

„Účastníci předchozích ročníku soutěže EY Podnikatel roku varují, že ohrozit je může především nedostatek pracovních sil. Bude velkou výzvou nejen pro podnikatele, ale i pro novou vládu připravit podmínky, které zajistí dostatečný přísun nových zaměstnanců,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v ČR a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

V nedostatku kvalitních lidí vidí překážku pro růst až dvě třetiny českých firem. Jako další rizika jich jmenovalo 22 % navýšení výrobních nákladů a snížení poptávky. Podnikatelé ve světě považují za největší rizika sílící konkurenci (20 %), geopolitickou nestabilitu (17 %) a regulatorní omezení (12 %).

Trend investovat do lidského kapitálu je patrnější ve světě. Čtvrtina globálních podnikatelů vnímá investice do vlastních zaměstnanců, jejich kreativity a experimentálních projektů jako primární cestu inovací. V tuzemsku budou peníze na inovace směřují hlavně do nových technologií, výzkumu a vývoje.

České firmy tak z průzkumu vycházejí jako nadprůměrně inovativní. Motivují je především požadavky zákazníků (62 %), zvyšování ziskovosti (34 %) a další růst ceny práce (30 %). Naproti tomu ve světě je hlavní hnací silou investic do inovací konkurence (19 %) a zvýšení zisku (19 %), následované cenovou dostupností nových technologií (17 %).

„Doposud byly české firmy při investování do nových technologií spíše opatrné. Narážejí ale na limity organického růstu. Díky digitálním řešením a automatizaci mohou zlepšit efektivitu výroby i produktivitu a prorazit na dalších trzích,“ vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství společnosti EY v ČR a ve střední a jihovýchodní Evropě.

Nasazování nových výrobních technologií nebo robotizace ale nemá mít negativní dopad na zaměstnance - alespoň to tvrdí sedm z deseti českých i světových podnikatelů. „Zvýšená produktivita práce díky inovacím povede ke zvýšení samotné produkční kapacity firem. To s sebou naopak nese potřebu vytvářet nová pracovní místa, i když s rozdílnější strukturou,“ dodává Knap.