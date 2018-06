Podnikatelem roku je developer Rubens Menin. Staví byty pro chudší Brazilce

Rubens Menin Teixeira de Souza si v 70. letech uvědomil, že pro mnoho jeho krajanů je vlastní bydlení nedosažitelným snem. Rozhodl se to změnit. V roce 1979 - když mu bylo pouhých 21 let - založil s dvěma partnery firmu MRV Engenharia.

Ta je dnes největším developerem rezidenčních nemovitostí v Latinské Americe. Zaměřuje se především na bydlení pro lidi s nižšími příjmy. Každý dvoustý Brazilec nyní bydlí v domě, který postavila firma letošního vítěze prestižní soutěže.

“Náš byznys není jen o ekonomickém růstu a vytváření příjmů, ale také rozvíjí společnost. Rodiny, které mají své vlastní domov, mají více důstojnosti a mohou si plnit nové sny,” říká.

Rubens je vášnivý sportovní fanoušek. Jeho MRV sponzoruje řadu sportovních akcí, od formule 1 až k tenisovým šampionátům.

“Před dvěma týdny jsem byl v Sillicon Valley. Když se vede řeč o budoucnosti, hodně se mluví o změně třeba v automobilovém průmyslu. O stavebnictví se moc nehovoří. Ale výstavba bytů se díky moderním technologiím také hodně změní a zrychlí,” věří Rubens.

MRV staví jen v Brazílii. “Náš model se však dá jednoduše přenést do jiných zemí. Moderní technologie mohou snížit ceny domů bez toho, abychom ošidili kvalitu,” dodává.

O vítězi rozhodla pětičlenná porota složená z národních vítězů předchozích ročníků, jejíž členové se každým rokem obměňují. Letos v ní usedl například předloňský vítěz světového finále a výrobce hraček Manny Stul z Austrálie, americký podnikatel roku 2010 Jim Nixon či čínský investor do médií a technologií Li Žuej-kang.

“Byla tu velká konkurence. Ale Rubens vedl ve všech kritériích, podle kterých podnikatele hodnotíme. Snaží se hledat férovější a rovnostářštější společnost. Jeho firma má jasný účel,” shrnul porotce Jim Nixon.



Každý ze soutěžících měl dvacet minut, aby porotu co nejvíc zaujal svými podnikatelskými úspěchy. Porotci každého z nich posuzují na základě šesti různých kritérií. Roli hrají podnikatelský duch, finanční výkonnost, strategické směřování, inovace, globální přesah podnikání a navíc osobní integrita podnikatele a jeho vliv na společnost.

Prorazili s prodejem nábytku či předpovědí počasí

Do knížectví na Azurovém pobřeží se podnikatelé ze všech koutů světa letos sjeli už po osmnácté. Národní vítězové reprezentovali letos celkem deset různých odvětví, téměř třetina firem pocházela z odvětví spotřebního zboží a retailu. Mezi nimi například ruský vítěz Michael Kuchment, který chce se svým nábytkářským řetězcem konkurovat zavedené značce Ikea. Či italský miliardář Remo Ruffini, který v 90. letech zachránil před bankrotem módní značku Moncler.

Nechyběli však ani zástupci tradičních průmyslových odvětví či stavebnictví. A ani podnikatelé z nové ekonomiky. Jako třeba bratři Villigové z Estonska, kteří založili alternativní taxislužbu Taxify. Nebo Francouz Octave Klaba, rodák z Polska, jehož firma OVH provozuje vzdálená úložiště souborů. Či Slovák Michal Weis, jehož software na předpovídání počasí používají nejen meteorologové z celého světa, ale také americká armáda.

Souhrnné statistiky za všechny národní vítěze, kteří do Monaka přijeli, odrážejí, jak se světové ekonomice nyní daří. Celkové tržby jejich firem stouply za poslední tři roky o třetinu na 23 miliard dolarů (tedy zhruba půl bilionu korun). Zaměstnávají o desetinu víc lidí, než před třemi lety. Velká část podnikatelů také v posledních letech zrychlila svou expanzi do zahraničí.

„Vlna protekcionismu přinese hladovění“

Ačkoliv během čtyřdenního setkání protečou hektolitry šampaňského, podnikatelé si do Monaka nepřijeli jen odpočinout. Hned v několika sálech po městě řeší závažné věci, které s byznysem souvisejí.

Letos se v Monaku hodně probíralo, jak naložit s rodinným byznysem, aby přetrval po generace. O tom může vyprávět například portugalský vítěz António Amorim, který už jako čtvrtá generace vede fabriku na výrobu produktů z korku. Podobně i Holanďan Tijn van Elderen, šéf značky bytových doplňků Brabantia.

A byť se zvnějšku může zdát, že ekonomickou prosperitu nemůže nic ohrozit, dostalo se účastníkům setkání i silného poselství. Když rozložitý Kanaďan Murad Al-Katib vyprávěl, jak jako vítěz loňského finále objíždí univerzity po celém světě, varoval před vlnou protekcionismu, která se vzedmula po celém světě. Přivírání hranic přitom tvoří osu politiky, kterou zastává americký prezident Donald Trump.

“Mám trochu obavy, jak se během čtyř měsíců rozpadlo skoro čtyřicet let postupu vpřed. Opouštíme volný obchod a ekonomickou integraci a budujeme znovu hranice,” říká Al-Katib. “Z pohledu byznysu se s tím nějak vyrovnáme. Jenže pokud nemají lidé práci a jsou hladoví, co začnou dělat? Vyjdou do ulic. Je to hodně nebezpečná hra, kterou teď vlády rozehrály,” varuje Kanaďan.