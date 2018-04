Akcie Facebooku dál korodují. Investoři už přišli o 73 miliard dolarů

Za tři týdny od 16. března se akcie Facebooku propadly o 30 dolarů na 155 dolarů. Takový sešup znamená v tržní kapitalizaci pokles hodnoty majetku z 521 miliard dolarů na 448 miliardy, tedy o 16,2 procenta. Jde o hypotetickou ztrátu, která by se reálně do peněženek promítla, pokud by za počáteční cenu zájemci nakupovali, a nyní se rozhodli cenné papíry prodat.

Investoři Facebooku za tři týdny přišli o 73 miliardy dolarů. Je však možné, že se ztráty ještě prohloubí. Poslední dva dny přinesly dvě špatné zprávy.

Původně společnost přiznala, že se britská analytická firma Cambridge Analytica dostala k uživatelským datům 50 milionů lidí, které se mohly zneužít v prezidentské kampani Donalda Trumpa. Ve středu však sociální síť připustila, že firma mohla vytěžit data až z 87 milionů profilů. Facebook nyní navíc zablokoval některé funkce ve vyhledávání kvůli tomu, že nedostatečné bezpečnostní prvky umožňovaly další významné úniky dat. (čtěte Údaje většiny uživatelů Facebooku se mohly dostat do cizích rukou)

Během včerejšího obchodování akcie Facebooku přišly o jedno procento na 155,10 dolarů. Čtvrteční obchodování na burzách teprve začne.

Zdroj: Bloomberg

Je nasnadě, že aféra vyvolá soudní spory vůči technologickému titánovi a přijdou zřejmě i státní regulace bezpečnosti osobních dat na internetu. Hlavní ekonom investiční společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda je přesto optimistický a věří, že události zraňují akcionáře jen dočasně.



„Další pokles ceny akcií Facebooku určitě nelze vyloučit, nicméně za rok touto dobou se bude akcie firmy prodávat dle našich odhadů na úrovni kolem 200 dolarů. Tedy výrazně výše než dnes, kdy činí 158 dolarů. A také výše než kdykoliv v minulosti. Jinými slovy, to, co dnes pozorujeme, je poněkud přehnaná reakce akciových trhů na dění kolem Facebooku,“ myslí si ekonom.



Zásadní otázkou podle něj je, zda kvůli závažné aféře největší světová sociální síť ztratí vysoký počet uživatelů a tím i zisky. A odpovídá si možná poněkud překvapivě. „Spíše se zdá, že tomu bude přesně naopak. Mnozí uživatelé jsou sice zjevně znepokojení až roztrpčeni, avšak jen poměrně zanedbatelná část z nich dává najevo záměr si svůj profil smazat a Facebook opustit. V důsledku stávající aféry tak dle odhadů učiní nejvýše jedno procento uživatelů Facebooku,“ odpověděl.

Vychází z logiky, že Facebook je už takovým fenoménem, že uživatelé v podstatě nemají kam jinam jít. Využívá jej přes dvě miliardy uživatelů. Část z nich možná odejde na Snapchat, akcie však nárůst jeho popularity zatím vůbec neukazují. Spíše v poslední době klesají.