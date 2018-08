Facebook žádal banky o osobní údaje klientů, chce prý nabízet nové služby

Podle informací, jež zveřejnil americký deník The Wall Street Journal ve svém pondělním vydání, žádal Facebook během minulého roku několik velkých amerických bank o data jejich zákazníků. Konkrétně mělo jít o informace jako zůstatky na účtech nebo aktivita kreditních karet.

List uvádí, že největší sociální síť oslovila finanční společnost JP Morgan Chase, skupinu Citigroup a banky Wells Fargo a U.S. Bancorp. Firma by totiž ráda svou komunikační platformu Messenger rozšířila o nabídku finančních služeb či online nákupy.

Deník však píše, že finanční instituce jsou v tomto ohledu spíš opatrné a bojí se o soukromí a bezpečnost dat svých zákazníků. A to navzdory ujištěním společnosti Facebook, že by svěřená data nesdílela se třetími stranami, ani by je nevyužívala pro reklamní účely.



Server The Verge uvádí, že poslední iniciativa technologické firmy přichází poté, co společnost Facebook po posledním čtvrtletí vykázala nejpomalejší nárůst počtu uživatelů od roku 2011. Hledá proto nové obchodní možnosti v rámci své aplikace Messenger a pokouší se na ní udržet uživatele déle.



Chceme pouze zlepšit zákaznickou podporu, tvrdí Facebook

Facebook na článek amerického deníku reagoval prohlášením, že o finanční data aktivně nežádal. „Nedávno zveřejněný článek deníku The Wall Street Journal chybně implikuje, že jsme aktivně žádali banky o informace o finančních transakcích. Není to pravda,“ řekl serveru CNNMoney jeho mluvčí.



Facebook podle svého vyjádření údajně usiluje o spolupráci s finančními domy pouze v oblasti případné zákaznické podpory, která by mohla probíhat právě prostřednictvím chatovací aplikace Messenger. „Komunikace s bankou prostřednictvím textových zpráv by mohla být lepší než čekání na telefonické lince,“ citovala prohlášení společnosti agentura Reuters.



Facebook už má v současnosti přístup k finančním datům od některých společností, uvádí server CNBC. Firmy tak zjednodušují své služby jako je zmiňovaná zákaznická podpora či spravování účtu. Uživatelé však musejí nejdřív tento přístup k informacím Facebooku odsouhlasit.

BBC píše, že klienti, kteří využívají Messenger, mohou v současnosti s platformou propojit například svůj účet ve službě PayPal, která provozuje internetový platební systém. Pomocí Messengeru pak mohou sledovat přehled svých transakcí.