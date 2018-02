Rostou do nebe. Technologičtí giganti oznámili rekordní příjmy

Facebook balancuje obsah

Největší sociální síť na světě přiznala, že více než 2,1 miliardy jejích měsíčních uživatelů tráví na Facebooku méně času. Denně z jejích statistik ubude asi 50 milionů prosurfovaných hodin. Multimediální kolos přesto v posledním čtvrtletí roku 2017 vykázal další růst. Tržby společnosti vzrostly oproti stejnému období předchozího roku o 48 procent na téměř 13 miliard dolarů a firma na nich vydělala 4,27 miliardy. Dobré výsledky táhly prodeje reklamy, zejména té mobilní, která je takřka jediným zdrojem příjmů Facebooku.

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg přesto přiznal, že loňský rok nebyl pro společnost snadný. Firma čelí kritice kvůli neověřenému obsahu a zavádějícím zprávám, které podle některých ovlivňují politické dění napříč kontinenty. Společnost se proto rozhodla přistoupit k efektivnějšímu řazení příspěvků, které její uživatelé vidí jako první. Algoritmy hlavní stránky nyní více vybírají zprávy sdílené přáteli a rodinou.

Nižší je také podíl reklamy, její cena se ale zvyšuje. Podle analytiků se to na příjmech Facebooku projeví pouze krátkodobě, z dlouhodobého hlediska považují přehodnocení strategie za krok správným směrem. Firma může tyto výpadky navíc vykrýt přesunutím části reklamy na obrazovou sociální síť Instagram nebo do aplikací na posílání zpráv WhatsAapp a Facebook Messenger, které také vlastní.



Facebooku už také nepřibývají uživatelé takovým tempem jako kdysi. Dnes má facebookový účet téměř polovina internetové populace a prostor k dalšímu růstu se tak snižuje.

Google na inzertních maximech

Rozporuplné výsledky oznámila Alphabet, mateřská společnost vyhledávače Google. Té se sice stejně jako Facebooku podařilo v posledním čtvtletí zvýšit příjmy o 24 procent na 32,3 miliardy dolarů, přesto ale skončila ve ztrátě více než 3 miliardy dolarů. Firma neunesla náklady na daňovou reformu v USA, které z jejích účtů jednorázově odsály 9,9 miliardy dolarů.

Alphabet je obdobně jako Facebook závislá na příjmech z reklamy, které z 85 procent generuje právě Google. Nejpoužívanější internetový vyhledávač vydělává na proklicích, které se ale s růstem videoobsahu a mobilního internetu přesouvají na její platformu Youtube. Ta však prodává inzerci za méně než okno ve vyhledávači na desktopu. Výnos z jednoho kliknutí se kvůli tomu Googlu meziročně snížil o 14 procent.

Googlu se navíc nevyhnula kritika kvůli zprostředkovávanému obsahu. Tvůrci obsahu technologický gigant obviňují z půjčování si materiálu, za který neplatí. Mnoho uživatelů se totiž na stránky zpravodajských serverů dostává přes Google, což mediálním domům krátí příjmy z reklam. Náklady na vytvoření obsahu přitom nesou vydavatelé. Za stejnou praktiku je kritizován i Facebook.

Apple = iPhone

Rekordní příjmy v posledním loňském čtvrtletí vykázal i Apple. Tržby firmy stouply zhruba o 13 procent na 88,2 miliardy dolarů a firma díky nim vydělala 20 miliard dolarů. Za úspěchem stojí především prodej mobilních telefonů iPhone, za které firma inkasovala přes 60 miliard dolarů.

Jejich odbyt přesto zaostal za

očekáváním. Firma plánovala celosvětově prodat více než 80 milionů přístrojů, nakonec to ale bylo o 3 miliony méně. Podle některých analytiků za tím stojí jejich zvyšující se cena. Apple navíc začíná být na své mobilní produkci příliš závislý. Vlajková loď Applu iPhone X stojí na tuzemském trhu kolem 30 000 korun.

Apple kvůli daňové reformě navíc do USA přesune 160 miliard a doplatí tak na daních 38 miliard. Pro akcionáře by to mělo znamenat dobrou zprávu v podobě vyšší dividendy. Firma také plánuje větší domácí investiční aktivitu.

Amazon hlásí rekordy

Změny v daňovém systému naopak nahrály maloobchodnímu gigantu Amazon. Ten si díky nim do zisků převedl 789 milionů dolarů a za čtvrtletí tak vydělal skoro 1,9 miliardy dolarů.

Je to vůbec poprvé, co tříměsíční zisky firmy překonaly miliardovou hranici. Tržby Amazonu stouply o 38 procent na 60,5 miliardy dolarů.

Amazonu se sice nedaří pronikat na asijské trhy tak, jak by si přál, do budoucna však drží několik želízek v ohni. Mezi nimi hlasová služba pro nákupy a chytré domácnosti Alexa. Retailové firmě se také daří zhodnocovat svůj byznys s datovými úložišti.