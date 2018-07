Facebook buduje v Londýně nové obří sídlo. Pojme šest tisíc zaměstnanců

Společnost Facebook buduje nové sídlo v Londýně, jehož prostor by měl být dostatečně velký na to, aby se sem vešlo 6 000 lidí. To je téměř trojnásobek stávající pracovní síly, která má do konce roku dosáhnout 2 300 zaměstnanců. Londýnská lokace je pro velké firmy atraktivní i navzdory blížícímu se brexitu. Své nové gigantické sídlo tam buduje i společnost Google.