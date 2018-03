KOMENTÁŘ: Jak jsem vymazal Facebook

Na Twitteru jsem si udělal anketu: Mám zrušit Facebook? A) Ano, B) Ne, C) Co je to Facebook? Výsledky? Z 384 lidí dalo 50 procent lidí hlas A, 24 procent hlasovalo pro B a 26 procent pro C. Tak jsem ho vymazal.

Asi víte, že soukromá firma Cambridge Analytica vytáhla z Facebooku data padesáti milionů lidí a využila je při politické kampani při amerických prezidentských volbách.



Ale kdo ví, kde všude ještě. Pokud to nevíte, vygooglujte si to. Jo Google, ten má o nás taky hodně dat.

Když dělám externě poradce premiérovi a ministryni financí, nacházím se už na hraně politiky – byť se do ní nepletu a ani nechci. Natož, aby se do ní pletla má data. Nějaké bajty o mně. Asi jsem naivní.

Soubor s osobními daty ke stažení

Ještě než jsem ho vymazal, stáhl jsem si, co o mně Facebook věděl. Vlastně pořád ví. Zase tak naivní nejsem, abych si myslel, že kliknutím na „smazat Facebook“ stopy po mně taky zmizí.

Ekonom Aleš Michl

Ale je dobré se v menu Facebooku kouknout na „Nastavení“. Pak dát „Obecná nastavení účtu“ a dole se objeví nenápadná hláška: Stáhněte si soubor se svými daty z Facebooku. Tak jsem to udělal a poslali mi na e-mail zazipovaná data.

Pokud jste do této chvíle netušili, co všechno o vás je možné nashromáždit, budete koukat. Politické názory, data narození, aktuální místa pobytu, IP adresy, z kterých jste se přihlásili, údaje ze softwaru na rozpoznávání obličeje, rodinná data, přátelé, telefonní čísla, metadata fotek, náboženské vyznání a samo sebou vše, co tam nahrajete, napíšete, vyměníte si s ostatními do posledního písmenka a bajtu.

Jsme vůbec schopni domyslet, co všechno se s našimi daty dá dělat? S ekonomem Tomášem Sedláčkem jsme v minulosti na univerzitě ve švýcarském St. Gallenu mluvili s německým sociologem Ulrichem Beckem. Teď už je Beck v nebi. Ale oba na něj hodně vzpomínáme.

Tvrdil, že moderna je tak úspěšná, že jí nestačíme, ale co my, ani naše vládní instituce. Můžete vydat hromadu regulací, ale stejně jsou data někde naládovaná, nějak se zpracovávají, třídí, používají. Přiznejme si, my ani nestíháme myslet na to, k čemu všemu tohle může vést.

Život online

Sedláček na to říká: Žijeme v době, kdy je již myslitelné, nikoli ovšem žádoucí či zatím proveditelné, že by člověk žil svůj život na internetu. Již dnes však na něm vedeme čím dál tím větší část života. Máme „tam“ pohromadě všechny kamarády, ať jsou kde jsou, i zábavu a stěhuje se tam také práce.

Nový prostor luxuje podle Sedláčka čím dál tím více materiálních věcí z našeho okolí a přetavuje je v pouhou duši, smysl, algoritmus, program, účel. Žijeme ve fascinující době, kdy na vlastní oči v přímém přenosu sledujeme vypařování, mizení věcí, žijeme v době přetavování, překládání materiálních věcí do jejich čistě nehmotné, duševní podoby. Místo walkmana mám Spotify!

Co se ještě v budoucnu může stát? O tomhle se teď hodně bavím s profesorem Michalem Pěchoučkem, expertem na umělou inteligenci. Existují dva základní typy umělé inteligence, které papají naše data – dílčí a všeobecná. Ta všeobecná představuje něco jako Centrální mozek lidstva ze starého seriálu Návštěvníci anebo Skynet z Terminátora. Ta dílčí se projevuje tak, že se auta řídí sama, nakupuje se bez prodavačky nebo se přesně cílí reklama třeba zrovna na Facebooku.

Říkám si: Je umělá inteligence schopna uvědomění si sebe sama? Nastane jednou doba, že se všechny dílčí umělé inteligence naládované daty z Facebooku nebo Googlu spojí v jednu ohromnou? Vzpomeňte si na Asimovovu knihu Já, robot z roku 1942. Zákon by měl znít: Robot nesmí ublížit člověku, musí uposlechnout jeho příkazu. A neměli bychom to dát raději do ústavy?

Bude nás řídit počítač?

Elon Musk, který založil kosmickou společnost SpaceX a automobilku Tesla, varuje, že velká, všeobecná umělá inteligence je nebezpečná. Zuckerberg z Facebooku se nad tím jen pousmívá, že nebezpečná není. Ti dva se však nemají moc rádi.

A teď kdo má pravdu? Kamarád Michal Pěchouček to rozsekává tím, že se stejně nedožijeme toho, že nás bude řídit počítač. Že na vysoké strategické úrovni budeme řídit umělou inteligenci my lidé.

Stejně jako existuje velký rozdíl mezi schopností vynést člověka na Měsíc a dopravit ho na Mars, existuje velikánská technologická propast mezi schopností umělé inteligence řídit auto nebo vyhrávat v šachách na straně jedné a schopností myslet, vládnout, řídit. Tedy snad. V tomhle má Musk pravdu.

Ta dílčí, specifická umělá inteligence však bude sílit. Na jednu stranu bude šetřit lidskou sílu a neefektivitu, hodně nám zjednoduší život i pomůže, na stranu druhou stejně přesně nevíme, k čemu všemu to může vést. A tak mi nezbývá než skončit tvrzením ženy mého dalšího kamaráda Leoše. Ta říká: Hele, chlapi, a co se stane s těmi všemi vychytávkami a umělou inteligencí, až vypnou proud?

P. S.: „Naší odpovědností je ochrana vašich informací. Pokud to nedokážeme, tak si vaši přízeň nezasloužíme. Vážím si toho, že v tuto internetovou komunitu věříte. Děkuji za to a slibuji, že Facebook bude lepší,“ říká Mark Zuckerberg.

Ano, tomu se dá věřit. Budou ve využívání dat ještě lepší. Dokud půjde proud.