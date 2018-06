Facebook zneužil data uživatelů, sdílel je s čínskými výrobci smartphonů

Viceprezident společnosti Facebook pro mobilní partnerství Francisco Varela podle agentury AP uvedl, že čínské podniky Huawei, Lenovo, Oppo a TCL patří k řadě výrobců telefonů, kteří získali přístup k datům uživatelů Facebooku „kontrolovaným“ způsobem, jenž firma schválila.



Facebook rovněž oznámil, že dohodu o sdílení dat se společností Huawei tento týden ukončí. Pracuje také na ukončení spolupráce s firmami Lenovo, Oppo a TCL, uvedla agentura Reuters.

List The New York Times již dříve informoval, že Facebook uzavřel dohody o sdílení dat s nejméně 60 výrobci telefonů. Podle listu byla tato data výrobcům přístupná i bez výslovného souhlasu uživatelů, to ale společnost popřela.

Facebook se letos na jaře stal terčem kritiky po zprávě, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů jeho sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.