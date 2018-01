Facebook se vrhne na digitální osvětu. Vyškolí seniory i migranty

Americká společnost Facebook oznámila, že v Evropě plánuje otevřít tři nová vzdělávací centra. Ve Španělsku, Polsku a Itálii chce začít školit lidi včetně seniorů, mladých lidí a uprchlíků v digitálních dovednostech, mediální gramotnosti a online bezpečnosti. Podobná centra otevřel Facebook již dříve v Nigérii či Brazílii, informovala agentura Reuters.

„Lidé se obávají, že kvůli digitální revoluci jsou jejich schopnosti odsouvány do pozadí. My se chceme ujistit, že investujeme do vzdělávání v dovednostech, které lidé potřebují ve světě digitální ekonomiky,“ řekla hlavní provozní ředitelka společnosti Facebook Sheryl Sandbergová.



Společnost se zavázala, že v příštích dvou letech projde její péčí jeden milion zájemců. Jedním z plánů je uskutečnit školení pro 100 tisíc malých a středních podniků a online školení pro čtvrt milionu firem. Ve Francii chce také investovat přes 253 milionů korun (10 milionů eur) do výzkumného zařízení umělé inteligence.

Daně a Evropská unie

Facebook se svými plány přichází v době, kdy zákonodárci Evropské unie apelují na vzdělávání lidí v digitálních technologiích, což by podle ní mělo snížit nezaměstnanost.



O nadnárodních technologických gigantech, jako je právě Facebook, Amazon, Google či Apple se v posledních měsících mluví především ve spojitosti s placením daní. Americké společnosti totiž v minulých letech snižovaly své daňové odvody přesměrováním zisků do daňových rájů jako je Lucembursko či Irsko. Podle Evropské unie tak její členské státy v letech 2013 až 2015 přišly o 137 miliard korun (přibližně 5,4 miliard eur).