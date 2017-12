Newyorčan údajně prodával falešné bitcoiny. Měl si přijít na milion dolarů

18:17 , aktualizováno 18:17

Uživatelé sociální médií z celého světa chválí „hrdinu,“ Marlona Jensena který měl být zatčen v New Yorku. Podle množících se zpráv na internetu prodával žetony z rychlého občerstvení, které vydával za bitcoiny. Rychle se šířící zpráva uvedla, že Jensen na tomto husarském kousku vydělal více než 1,1 milionů dolarů. Byl by to vtipný příběh, kdyby na něm bylo něco pravdy.