Oprava Fantovy budovy začne příští rok, vyjde na miliardu korun

Rekonstrukci nádraží zpomalil soudní spor správy s bývalým nájemcem Grandi Stazioni, který stále pokračuje, uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.

Stavaři nejprve opraví historicky nejcennější část nádraží postavenou v secesním slohu v letech 1901 až 1909. Dosud SŽDC realizovala technický a historický průzkum zastřešení a fasády budovy, včetně návrhu vzorových řešení k připomínkám památkářů.

Samotné opravy vnější části budovy by měly začít příští rok a železničáři počítají s náklady přes 150 milionů korun. Součástí by mělo podle SŽDC být i zlepšení vstupů do budovy z prostoru magistrály.

Hlavní část oprav by ovšem měly odstartovat až v roce 2020 a týkat se budou rozsáhlé modernizace interiéru staré haly. Kompletně by tak měly být zrenovovány všechny veřejně přístupné prostory i administrativní části budovy. Železničáři odhadují, že rekonstrukce interiéru by měla stát zhruba miliardu korun a potrvá dva roky. Železničáři plánují část budovy po modernizaci komerčně využít.

Mnohaleté zpoždění

Rekonstrukce historické budovy pojmenované po architektovi stavby Josefu Fantovi měla být původně hotová do roku 2013. Firma Grandi Stazioni, která měla nádraží v pronájmu od roku 2003, však opravy nestihla a SŽDC jí v roce 2016 neprodloužila smlouvu. Italská firma stihla opravit jen vnitřek centrální části s takzvanou Fantovou kavárnou. Boční trakty včetně fasády památkově chráněného objektu dosud na opravy čekají.

Modernizace nádraží průběžně pokračuje i v nové odbavovací hale. Ta byla nedávno vybavena novými komerčními prostory, které jsou podle mluvčí inspirovány podobou nákupních center metropole. Otevřena byla například nová kavárna nebo úschovna zavazadel a kol. Upraveny byly také prostory dopravců a zázemí pro cestující. Revitalizace nové budovy bude pokračovat i dále. Přibýt by podle Pistoriusové měly především další komerční prostory.

Grandi Stazioni kvůli nádraží podala na SŽDC celkem čtyři žaloby. Firma v nich požaduje určení vlastnického práva ke staré i nové hale nádraží a zároveň se domáhá náhrady škody za neprodloužení nájmu a zaplacení prostavěných nákladů.

Soud zatím nepravomocně rozhodl pouze v jedné z nich, když zamítl nároky firmy na vlastnictví Fantovy budovy. Společnost se však odvolala a další řízení bude pokračovat v říjnu.

Archivní video: Fantova kavárna po letech vítá hosty v krásném prostředí