Soud odblokoval majetek spolumajiteli FAU, firmu složily zajišťovací příkazy

Státní zástupce se podle soudce při rozhodování mimo jiné řídil trestním řádem, který od roku 2015 neplatí, uvedl Český rozhlas - Radiožurnál.

Podle soudu státní zástupce nevysvětlil, proč finanční úřad nepožaduje škodu po firmě, ale po jejím majiteli.

„Hlavním důvodem pro zrušení napadeného usnesení byla skutečnost, že státní zástupce neodůvodnil přenos daňové povinnosti z osoby právnické - tedy z daňového subjektu - na osobu fyzickou, tedy jednatele,“ uvedl místopředseda ostravského krajského soudu Igor Krajdl.



Státní zastupitelství obstavilo na jaře Csabimu několik domů z obavy, že by mohl majetek prodat či na někoho převést, a zmařit tak případnou náhradu škody. „Neprodal nebo nepřevedl svůj majetek, ani když běželo šetření a neudělá to ani teď, když bylo rozhodnutí zrušeno,“ řekl rozhlasu Csabiho advokát Tomáš Sokol. Státní zástupce Karel Studený nechtěl výrok soudu komentovat: „Rozhodnutí krajského soudu se musí respektovat, nikoliv komentovat. Já s tím mohu nesouhlasit, ale to je tak všechno,“ řekl.

Úředníci vymáhali daň za jeden obchod dvakrát

FAU je v současnosti v konkurzu, v němž skončila po vydání zajišťovacích příkazů, kterými se finanční správa domáhala stovek milionů korun za údajně neodvedené daně.

Finanční správa již dříve uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do podvodného řetězce firem, v němž nebyla u firem placena DPH. Soud ale označil příkazy za nezákonné kvůli tomu, že úředníci po FAU v podstatě vymáhali daň za jeden obchod dvakrát.

Loni v srpnu zazněla zmínka o likvidaci FAU na nahrávce zveřejněné na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman. Podle některých politiků vyvolává záznam dojem, že finanční správa jednala v zájmu tehdejšího ministra financí a nyní premiéra Andreje Babiše.

FAU vlastní sklad pohonných hmot v areálu přerovské firmy Precheza z holdingu Agrofert, který patřil šéfovi hnutí ANO Babišovi. Babiš několikrát odmítl, že by v době působení ve funkci ministra úkoloval finanční a celní správu.