Federer už není synonymem značky Nike, odepsal ji po dvou dekádách

Firma Uniqlo záhy po začátku duelu Federera se Srbem Dušanem Lajovicem na sociálních sítích potvrdila, že Švýcar se stává novým globálním ambasadorem jejich značky. „Pan Federer je jedním z největších šampionů v historii, můj respekt k jeho osobě přesahuje jeho sportovní kariéru,“ prohlásil výkonný ředitel společnosti Tadashi Yanai. Partnerství by podle něj mělo být o inovacích jak na kurtu, tak mimo něj.



„Sdílíme společnou vášeň pro pozitivní vliv na svět kolem nás,“ komentoval Federer změnu, která zásadně ovlivní světový byznys s oblečením.

Po jeho spolupráci se značkou Nike mu zbyly pouze boty, které měl na sobě i během úvodního kola Wimbledonu. Uniqlo totiž sportovní boty nevyrábí. Na Federerově oblečení rovněž chybělo logo s iniciálami RF, které zůstává součástí portfolia společnosti Nike a Švýcar jej momentálně nemůže využívat. Doufá ale, že Nike bude v procesu vrácení nápomocný. „Jsou to moje iniciály, v dohledné budoucnosti se mi vrátí,“ uvedl Federer.

Poslední desetiletý kontrakt 36letého tenisty s firmou Nike vypršel letos v březnu. Současná dvojka žebříčku ATP vydělávala na této spolupráci přibližně deset milionů dolarů ročně (zhruba 220 milionů korun).

Smlouva s japonským Uniqlem, rovněž podepsaná na deset let, však Federerovi vynese výrazně víc peněz. Podle televize ESPN se japonská firma zavázala Federerovi vyplatit v průběhu deseti let až 300 milionů dolarů (přibližně 6,6 miliardy korun). Kromě toho mu prý dovolí, aby některá bílá místa na svém tričku prodal pro reklamní účely, což si u značky Nike nemohl dovolit. Federer by měl navíc peníze od Japonců pobírat i v případě, že už nebude aktivně hrát.

Peníze budou i po konci kariéry

Švýcarský rekordman, jenž získal během své kariéry 20 grandslamových titulů, letos oslaví 37. narozeniny. V tomto věku už měli mnozí tenisté profesionální kariéru ukončenou, nebo minimálně na odchod „do důchodu“ pomýšleli. I když se Federer zatím odejít nechystá, spekuluje se, že by k tomu mohlo během příštích deseti let dojít.

„To, že je značka ochotna podporovat sportovce i po ukončení jeho aktivní kariéry, není úplně běžné,“ říká Martin Charvát z agentury Remembership. „Nicméně Federer je vyhlášený tím, že v civilu chodí velice elegantně oblečený. Jestli si ho zavázali na deset let, tak to nejspíš znamená, že se i po ukončení kariéry bude při různých příležitostech objevovat v jejich oblečení,“ dodává Charvát.

V žebříčku nejbohatších sportovců časopisu Forbes obsadil Federer sedmou příčku. Jeho celkový roční výdělek ještě během spolupráce s Nike činil 77,2 milionu dolarů (zhruba 1,7 miliardy korun), tedy přibližně dvakrát více než současná jednička žebříčku ATP, Španěl Rafael Nadal. Nový Federerův kontrakt by jej mohl v tomto srovnání posunout ještě výš.

Agentura Bloomberg uvádí, že Federerovo jméno má firmě Uniqlo pomoct expandovat na mezinárodním trhu, zejména v Evropě, kde otevírá nové obchody. Silný růst zaznamenala japonská společnost i v Číně a její zahraniční tržby překonávají domácí během posledních dvou čtvrtletí. Stále však bojuje s těžkostmi na trzích s dlouhou tradicí prodejců oblečení, jako jsou H&M či Zara.