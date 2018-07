Za ženská práva bojuje nahotou. Moje tělo je moje volba, hlásá feministka

Nevšední outfit měl podle profesorky Victorie Batemanové kombinovat symboly moderní doby. V první řadě to měl být feminismus, který profesorka vyjádřila heslem „Moje tělo, moje volba“, a dále symbol ekonomie, tu měly představovat bankovky přilepené na jejích intimních partiích. „Věřím v sílu umění, což vysvětluje, proč jsem takto oblečená,“ řekla.



Není to poprvé, co se britská feministka a profesorka veřejně obnažila. Před čtyřmi lety se její nahý portrét objevil na výstavě malířů portrétů v Mall Galeries v Londýně.

„Umění má sílu, která nám umožní jít nad rámec toho, co můžeme napsat nebo říct,“ vysvětlila s tím, že pokud ekonomové nebudou brát feminismus vážně, ženská práva a svoboda budou i nadále ohroženy.

Svlékla se na univerzitní slavnosti

Podobně netradičním způsobem Batemanová za ženská práva bojovala také v červnu na univerzitní slavnosti, kam přijela oblečená v průhledném modelu rovněž s nápisem „Moje tělo, moje volba“.

„Svět se v otázce ženské svobody více blíží kroku zpět než kroku kupředu,“ uvedla tehdy v e-mailu. Svoboda podle ní zahrnuje také fakt, že se ženy mohou oblékat tak, jak chtějí. Ať už svá těla zakrývají nebo bez ostychu ukazují světu.

„Věřím, že by každá žena měla být tak svobodná, aby si se svým tělem mohla dělat co chce. Odkrývat jej nebo zakrývat, aby byla ženou v domácnosti nebo rozjela kariéru, či vydělávala svým mozkem nebo tělem,“ řekla s tím, že výše uvedeným mottem by se měl řídit každý z nás.